《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居

曾於1968年與汪明荃、蘇潔賢、黃楚穎合作麗的電視劇《四千金》的褟素霞，早於80年代已移居加拿大生活，直到近年才回流返港定居。褟素霞雖然返香港生活，卻作風低調，甚少出席圈中人聚會。日前褟素霞與劉松仁聚會，被好友出賣曝光近況。

劉松仁感謝褟素霞探望

劉松仁日前在微博分享當年今日的照片，見到有年輕時與褟素霞的合照，也有最近聚會的照片，劉松仁甚至公開多張褟素霞的個人生活照，見到已屆7旬的褟素霞精神飽滿，而且活力十足，保養得宜散發優雅氣質。

褟素霞打扮樸素大方

劉松仁在微博留言：「多謝老朋友（禢素霞）遠道而來探望，難得一聚，祝願健康、安好！期待下次再見。」不少網民大讚褟素霞打扮樸素大方，與劉松仁的合照時，二人笑容真摯：「見到昔日電視圈前輩健康平安，實在難得」、「第一代四千金，回憶返晒嚟」。

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褟素霞早於1967年展開演藝事業，當年演出麗的電視的電視劇《四千金》，原則上不會錄用剛畢業的藝員，但禢素霞憑古典氣質，被導演相中破格錄用，與汪明荃、蔡潔賢、黃楚穎組成初代「四千金」，褟素霞亦因《四千金》一炮而紅，成為同期出道最快走紅的藝人。

褟素霞息影多年

褟素霞因效力麗的、亞視時間長，見證電視台的興衰，褟素霞後期減少拍劇，以主持婦女節目為主。褟素霞入行15年，接拍經典劇集《少女慈禧》，憑藉精湛演技，在戲份不多的情況下大放異彩。褟素霞自移居海外後，已息影多年，過退休生活。

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