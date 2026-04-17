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米雪6.25開騷 首辦個人音樂派對慶祝入行55年 盼與「友」同樂共度難忘一夜

影視圈
更新時間：18:15 2026-04-17 HKT
發佈時間：18:15 2026-04-17 HKT

米雪於演藝圈55年，拍了不少出色的代表作，也獲獎無數，工作態度盡得同輩和後輩的認同。為了慶祝入行55年，米雪將於6月13日（星期六）晚上8時正，在旺角麥花臣場館舉行她入行以來首個個人音樂演出《友你有米55派對騷》，票價分別為$1080、$880和$580三種。

米雪感恩嘉賓好友踴躍撐場

顧名思義，「友」即是朋友的意思，米雪表示今次演出有如一個Party Show，希望與「友」同樂一個歡樂的時刻：「很多朋友一知道我即將舉行這個音樂Party，便立刻打給我說要買門票和參與做嘉賓！我真的很感恩入行這55年和他們建立了一段段很好的友誼，也衷心感謝他們對我這首個個人Show的支持。」

米雪唸唸有詞練歌詞

由於米雪在今次個人演出中以主人家身份免不了要獨唱及和嘉賓合唱曲目多首，她笑說大家如有一日離遠看到她在唸唸有詞，那表示她正在背歌詞，「雖然我以前也有在舞台上獻唱，但最多只是唱三首歌。今次是個人Show真的不簡單，所以我寧願花多點時間預備，去帶給入場支持我的朋友和粉絲一個精彩和難忘的一晚。」

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