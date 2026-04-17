正義女神｜許紹雄父子和解戲神級演技成絕響 康華樣貌零變化震驚網民 曾為照顧父母推千萬劇酬

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛和許紹雄演出的TVB劇集《正義女神》昨晚（16日）播出的一集講述「言惠知」佘詩曼為了解開「洪思義」許紹雄和「洪知行」丘梓謙父子之間的鬱結，主動帶「洪思義」許紹雄尋訪當年雙屍案能力證「洪知行」丘梓謙清白的關鍵人士，「陳柏全」林俊其全亦透過錄影向「洪思義」許紹雄道出「洪知行」丘梓謙內心對父親的真實想法，終為二人解開多年心結，許紹雄和丘梓謙這段感人場面播出後惹來極大迴響。

康華為丘梓謙相隔21年後再演母子

許紹雄將對兒子的愧疚、歉意之情完美展現出來，再用最直白的表達方式表達對兒子的愛，每一句的「我愛你」都觸動心靈。康華為丘梓謙seed大罵老公許紹雄為何總是不信任兒子，直斥：「你而家係咪要睇住佢坐監，睇住佢死先安落呀！」同樣賺人熱淚，今次是丘梓謙與康華相隔21年後再演母子，當年只有11歲的丘梓謙在《人間蒸發》飾演康華兒子，最令人驚訝的是康華凍齡力驚人，當年今日竟未見轉變。

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「洪思義」內疚自責衝動摑了兒子一巴

「洪思義」許紹雄得悉事件真相後，鼓起勇氣向當時仍遭還押的「洪知行」丘梓謙道歉及說出內心真實想法，「洪思義」許紹雄極內疚地自責當年一時衝動摑了兒子一巴，這舉動令兒子變得叛逆兼及後誤交損友，「洪思義」許紹雄坦言有經常反思：「我成日都會諗，如果當年我都畀機會你，係咪我哋嘅關係唔會搞成咁？」之後「洪思義」許紹雄回想經常對少年犯的家長說「我依家畀個機會你，同個仔講十次我愛你」，他乘機向兒子說出一句又一句的「我愛你」，每說多一句、情緒便更激動、聲音更哽咽、眼神更傷痛，淚水亦持續流個不停，一直對父親的不信任而氣憤和失望的「洪知行」丘梓謙，由最初眼紅紅再聽到父親真誠道歉，也感動落淚。劇集總監製鍾澍佳亦直指這個場口想着許紹雄而寫，再度感恩《正義女神》能有許紹雄的參與：「呢場戲真係好難，但許紹雄真係處理得好好，呢套劇真係好感恩有許紹雄參與演出。」不少網民紛紛留言向許紹雄致敬：「這令人動容的一幕，歡喜哥演技真是影帝級」、「只有佢先可以演繹出呢個感人嘅情緒」、「這遺作太精彩」、「Benz哥真係每個角色都演得好出色」、「Benz同丘梓謙真係做到嗰種父子冰釋前嫌嘅感覺」。

丘梓謙亦大讚許紹雄渾身是戲

飾演「洪知行」的丘梓謙亦大讚許紹雄渾身是戲：「呢場戲真係好難忘，因為我哋拍呢場戲時，之前已經拍咗好多屋企戲同埋鬧交戲，我自己又覺得許紹雄真係好似我爸爸咁，所以真係好帶到我入戲，試戲嗰陣已經有少少忍唔住眼淚，導演覺得個感覺好好，就拍咗我哋個大頭先。」其後丘梓謙在IG分享當年《人間蒸發》與康華和許紹雄的舊照和《正義女神》的一家三口照，寫道：「我愛你這三個字永遠對家人是很難說囗，在拍攝《正義女神》的時候，洪官已經給我一個好溫暖爸爸的感覺，最記得拍攝跟爸爸和解的那場戲，在排戲時我的眼淚已經忍不住流下來，令我想起自己工作忙的時候，少了很多時間陪家人，當日子一天一天過，看見自己爸爸的白髮越來越多，我愛你這三字在口邊但不敢說出來見。大家記得工作多忙也要陪陪家人，因為父母永遠都會支持你，也會擔心你，記得和家人多溝通。」，因為父母永遠都會支持你，也會擔心你，記得和家人多溝通。」

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康華凍齡力驚人看不出已年過半百

與此同時，有網民亦大讚康華的凍齡力驚人，肌膚狀態白皙透亮的膚質緊緻無瑕，搭配精緻立體的五官輪廓，加上一頭棕色的長髮，完全看不出已經年過半百，而且今次慈母的演出，一洗過往風塵女子感覺。康華在2007年轉戰內地拍劇，發展相當不俗，更有指她因投資有道而成為圈中小富婆。不過，其後康華因回港照顧年邁的父母而不惜推掉兩齣酬勞高達7位數的劇集，更斥重金給父母進行心臟和眼部手術。2012年康華重返TVB拍劇，近年陸續參演了不少劇集，她曾被爆斥資5,522萬元入手日出康城一個五房單位、現時多個物業，生活無憂。不過，康華的感情生活則仍未有著落，她曾表示有過3段無疾而終的戀情，原來前男友覺得康華真實一面與演戲的形象有太大的落差，毫無激情可言，而單身逾10年的康華只求一切順其自然，多年來未能遇上那個對的人，可能因為在愛情路上不容易動真情，亦擔心太隨便付出會換來眼淚兼受傷害，所以便決定不去強求緣分，只為自己開心，並把生活重心置於工作與家人方面。