金像獎2026｜王丹妮任「最佳衣着獎」評審 伍允龍選金像戰衣女友無畀意見 蔡蕙琪否認靠Sammi推薦拍安仔MV

王丹妮、伍允龍、蔡蕙琪等今日（17日）一起到尖沙咀出席「第四十四屆香港電影金像獎」拜神儀式。王丹妮、伍允龍將擔任頒獎嘉賓，王丹妮更身兼「最佳衣着獎」評審重任。而蔡蕙琪（暱稱：葵芳）則與吳肇軒、趙君瑜、KaLin（連花）及筆華棋一起負責頒獎禮上的網絡平台主持。

葵芳首任主持做足準備

首次擔任主持工作的葵芳十分緊張，她透露與四位成員事前做足準備功課，尋找有關出席頒獎禮的嘉賓資料及照片，更找出各人歷年來在頒獎禮上奪得獎項的數目，存入平板電腦屆時備用，她說：「我們這麼努力地搜尋資料，是希望屆時出錯的機率為零。」問她是否已經選好了戰衣？葵芳表示：「有，選了比較低！」追問她是否低胸？她說：「是低調，衣領較高的服裝會安全一點，而且不會搶去主角的風頭。」早前葵芳為許志安（安仔）新歌《信天翁》MV演出，問到是否與Sammi(鄭秀文）合作完《夜王》後，獲對方推薦給安仔拍MV？葵芳否認靠關係，是MV導演找她，純粹是適合角色，MV是《夜王》之後才拍攝。

王丹妮《夜王》大露背親身上陣

此外，問到王丹妮是否選了低胸性感的服裝出席頒獎禮？她笑言：「我是低B ！哈哈！服裝最緊要靚。」她表示，完成這裏工作便會去試身，自己個性鍾意型格，會揀最靚的出來與大家見面。問她對「最佳衣着獎」的評審準則？王丹妮說：「一定要充滿自信，要表現到他的個人性格是最重要，還有表達到個人穿衣風格及最緊要靚。」她身邊的伍允龍表示，這方面要向王丹妮學習，問他是否女友給予意見及幫他選出戰衣？伍允龍否認，指女友沒有意見，服裝也是他自己選擇。此外，電影《夜王》推出了導演加長版本，王丹妮表示，原本有機會去看，可惜當日不適，將會抽時間去看，問到加長版中她與盧鎮業的親熱戲感覺如何？王丹妮表示，片中大露背是自己親身上陣，不過事前貼好膠紙做足安全措施。