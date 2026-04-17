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金像獎2026｜爾冬陞獲贊助商支持︰鬆口氣 資金所限無請海外嘉賓頒獎

影視圈
更新時間：17:15 2026-04-17 HKT
發佈時間：17:15 2026-04-17 HKT

「第四十四屆香港電影金像奬頒奬典禮」於星期日（19日）在文化中心舉行，今日（17日）大會在文化中心場外拜神，祈求順利。金像獎頒獎典禮主席爾冬陞聯同執委錢嘉樂、劉天蘭等及頒獎嘉賓伍允龍、王丹妮、麗英；網絡平台主持吳肇軒、蔡蕙琪（葵芳）、趙君瑜、連花及筆華棋等出席。

爾冬陞︰過去十年約有5百同業離世

爾冬陞稱頒獎禮流程跟往年差不多，而今屆選民投票率亦令人滿意，第二輪投票總數為1528人，投票率達60.67%。今年悼念已故電影人環節，金像獎特刊中列出離世的潘宏彬。他表示，印製特刊有截稿時間，若趕不及，便盡量趕在頒獎禮現場播放片段悼念，或待明年，他說：「每年這個環節，我都會好小心處理，因為有些年輕工作人員，認不到年紀大的前輩、行家。我試過睇相時張相，好似樣，但不是當事人。所以每一年我都要去查證，出錯便大件事。今年好似有42位行家離開。疫情那年比較多，提起這些事，我不唏噓也不避忌，過去十年約有5百人離世，超過一半是我認識的，人生就是這樣！」

爾冬陞喜見新血

同時，爾冬陞喜見今年入圍者，有不少是第一次參加頒獎禮的年輕人，稱永遠有新血。幕後團隊陣容也很強，有兩位票房最高導演——吳煒倫任創作總監，而陳茂賢於後台負責綵排，同嘉賓對稿。而頒獎嘉賓方面，爾冬陞稱，由於資金所限，故未能邀請海外嘉賓，同時獲很多贊助商支持，「製作上可以鬆一口氣。」

紅地毯堅持在户外舉行有原因？

是日天色陰暗，拜神期間有雨點落下，問到爾冬陞是否擔心頒獎禮當日會，下雨影響紅地毯環節？他指不太擔心，表示過去10屆頒獎禮有3屆遇下雨天，試過有一年下大雨；製作小組每年也關注這事，會準備透明雨傘；若真的遇上大雨，會先暫停等待較細雨時再進行。爾冬陞續說，看過康城影展近入夜落毛毛雨的畫面，拍出來好美；故堅持金像獎紅地毯在露天廣場舉行，有無敵海景太美，相信行家們遇下雨會執生。

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