蔡頌思開短劇首做打女償心願 創立全新短劇串流平台「Wah! Drama」 東南亞展拳腳

蔡頌思（Jocelyn）去年嫁給日籍丈夫，婚後繼續從事幕前演出，近日宣布將在短劇界大展拳腳，創立全新短劇串流平台「Wah! Drama」。該串流平台為新華傳媒集團旗下的創新媒體應用程式，身為新華傳媒集團總裁的蔡頌思，今日出席馬來西亞啟動儀式，並宣布平台即將上線。

蔡頌思迎合短劇趨勢打造自家平台

發布會有多位新加坡及馬來西亞名人出席，而灣區代表就有白雲、張永達、蔡浩洋等，場面盛大，雖然Jocelyn好友張達明、黃建東、陳雅麗等未能到場支持，但他們亦專誠拍攝祝賀視頻送上祝福。蔡頌思坦言「Wah! Drama」是她婚後花費一年打造的心血結晶，旨在迎合短劇趨勢，打造屬於自己的平台。她透露，希望將中文串流平台打入東南亞各地，而馬來西亞則是她起步的第一站，之後將會陸續擴展至其他國家與地區。平台將收錄逾千部短劇，題材涵蓋古裝、甜寵、AI動漫等，除了外購劇集外，蔡頌思亦會推出自家製劇集，當中重頭劇包括她有份主演的動作劇《潛龍絕色令》，以及AI動漫《歡迎進入無限通關列車站》。

蔡頌思主動出擊創造工作

蔡頌思受訪時指打造「Wah! Drama」甚具挑戰，她體會到當演員的生涯很被動，因而主動出擊，創立平台。她表示：「雖然我要營運Wah! drama，但我不會放棄拍攝工作。」她不諱言營運平台的最大難度是吸引更多用戶。問到蔡頌思忙於新事業，未來會否減產？她堅持幕前演出優先，「我好鍾意幕前，能夠演出是很難得的事。」問及偏愛哪種短劇題材？蔡頌思謂：「我鍾意武打題材，例如《潛龍絕色令》，內裡邀請到《戰狼》中五位演員，一起拍這部劇，而我在劇中首次一嘗做打女滋味。」為了尊重角色，蔡頌思開戲前已苦練良久，疫情期間苦練武術，她笑說：「因為我個子小，很多人都覺得我不能打，未有邀請我拍武打戲，今次終於能夠一償心願！」

蔡頌思熱愛打戲傷膝頂住

蔡頌思透露，於訓練過程中一度整傷膝頭，但受傷沒有使她卻步，反而她坦言仍然很愛拍武打戲，展現敬業態度。她憶述，拍劇期間最難忘的，是在惠州坐快艇前往荒島拍攝，「荒島上除了石頭，甚麼都沒有，就這樣在島上拍了一整晚。」問到還有那位演員想再合作嗎？蔡頌思指，最想再與「恩師」張達明合作拍戲，他們曾在劇集中飾演爺孫，倘若再有機會合作，她希望如現實關係一樣，能演一場師徒。

