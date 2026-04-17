「波波」黃婧靈突派軍糧 激罕高貴冷艷Look大晒女人味網民眼前一亮

TVB「新一代咪神」黃婧靈（波波）近期憑節目《美食新聞報道》人氣急升，向來性格爽朗、毫不掩飾的她在鏡頭前大啖食，貼地真性情贏盡觀眾歡心，波波突在社交網大派「軍糧」，她上載一輯全新靚相，煥然一新的形象瞬間驚艷一眾網友！

波波散發女神光采

相中所見，波波一改昔日形象，身穿一襲Low Cut香檳色珠片晚裝長裙，腳踏五吋高踭鞋，配上一頭長直髮，身材玲瓏浮凸之餘，更增添一份成熟感，舉手投足散發女神光采，充滿女人味，與平日電視上可愛的樣子簡直判若兩人。這輯靚相一出，網民簡直眼前一亮，並紛紛留言激讚她收起笑容、走高冷路線，另有一番感覺：「仲靚」、「女神光采出晒嚟」，更有人大讚波波可塑性甚高，絕對有能力駕馭更多百變形象。