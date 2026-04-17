潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思

「第44屆香港電影金像獎」將於周日（4月19日）假尖沙咀香港文化中心大劇院舉行頒獎典禮。由香港電影金像獎協會出版的《第44屆香港電影金像獎紀念特刊》近日推出，當中的「永垂懷念．已故影人」欄目，驚見潘宏彬的名字與圖片，並列明其逝世年份為2026年，終年63歲。

潘宏彬80年代當紅小生

潘宏彬為無綫電視第10期藝員訓練班學員，同屆同學包括劉德華、梁家輝、戴志偉及徐錦江等，是80年代受矚目的小生。他於1984年憑劇集《新紮師兄》中「陳厚德」一角走紅，並參演過《獵鷹》、《鹿鼎記》及《神鵰俠侶》等多部TVB經典劇集。除了電視圈，亦染指影壇，曾演出電影《靚妹仔》及《彩雲曲》。1988年他轉往台灣發展，拍攝《射鵰英雄傳》飾演楊康，成功開拓海外市場。

轉行地產代理切斷與圈中人聯絡

潘宏彬與同期同學劉德華因拍劇結緣，兩人交情深厚，早年更形影不離而傳過緋聞，及後關係漸遠。1998年他決定離開演藝界，切斷與圈中人的聯絡，轉行從事地產代理。直至2014年曾復出客串電影《微交少女》，但此後已退出幕前多年。

