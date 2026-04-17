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前TVB綠葉王楊英偉移民歐洲6年罕返港 重遊九龍城狂派手信 感嘆奧地利難找到家鄉味？

影視圈
更新時間：15:30 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-17 HKT

前TVB「綠葉王」楊英偉已舉家移民奧地利維也納近6年，近日罕有回來香港，並與好友劉雅麗相約，重遊即將面臨重建的九龍城。楊英偉此行特意回到他以往經常光顧的九龍城街市，探望熟悉的檔主和員工，更從奧地利帶來小禮物逐一派發，與「舊街坊」敍舊，盡顯有情有義的一面。

楊英偉移民後回港 檔主驚喜萬分

楊英偉在香港生活時是九龍城不少店舖的熟客，與九龍城街市內的不少檔主都非常稔熟。這次他突然現身，讓許多檔主都又驚又喜，紛紛熱情地與他打招呼。從照片中可見，楊英偉特意準備了從奧地利帶回來的特色小禮物，親手送給街市的店主及員工。

在與好友劉雅麗逛街市期間，楊英偉看到琳瑯滿目的新鮮食材，不禁感嘆不少食材都是在奧地利難以找到的家鄉味道。除了到街市，他亦與劉雅麗到區內的茶餐廳敍舊，回味昔日的時光，流露出對香港的無限思念。

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楊英偉曾是TVB綠葉王

現年63歲的楊英偉畢業於香港浸會書院（現為浸會大學）及香港演藝學院，曾是TVB的資深演員，因在經典處境劇《真情》中飾演「林木川（木村）」一角而為人熟知。多年來他參演過無數劇集，雖然多為配角，但其出色的演技和專業形象深入民心，被譽為「綠葉王」。

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楊英偉身家豐厚曾是「圈中樓王」：

楊英偉不滿香港教育移民歐洲

6年前，楊英偉因不希望子女再於香港接受高壓式教育，因此攜妻兒及九十多歲的爸爸移民到奧地利維也納，展開新生活。他積極學德文融入當地生活，除了再簽當地經理人公司拍廣告、帶團歐遊，更開設了自己的YouTube頻道，化身YouTuber拍攝影片分享在歐洲的生活點滴、介紹當地飲食文化和旅遊景點，生活過得相當充實愜意。這次回港探望故人舊地，也勾起了不少觀眾對這位實力派演員的集體回憶。

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