吳君如一原因稱女兒陳是知「有毛有翼識飛」 廿歲女表情倒模媽咪 曾赴名媛舞會成公主閨密

吳君如愛女陳是知，於4月15日迎來了她20歲的生日，正式告別少女時代，向來與女兒感情深厚的吳君如，特意在社交平台上分享了一段精心製作的短片，紀錄了女兒去年11月出席巴黎名媛舞會的珍貴點滴，以此作為送給愛女別具意義的成長禮物，並驕傲地宣告：「她現在有自己的翅膀了！」

吳君如賀愛女20歲生日分享巴黎之旅

片中主角陳是知以流利的英文向鏡頭自我介紹，分享她為這個盛大舞會所做的準備，她形容這次經歷是自己正式踏入社交界的重要時刻，她試穿了華麗的舞裙，在鏡頭前展現出自信優雅的姿態，氣質與美貌更遠勝媽媽吳君如，無視原生家庭的基因，逆襲成為美女。

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陳可辛於巴黎名媛舞會跟女兒共舞

這次巴黎之行，更是一次溫馨的家庭之旅。影片中，父親陳可辛全程陪伴在側，盡顯父愛。在舞會前夕的華爾滋舞步排練中，陳可辛與女兒溫馨共舞，與其他來自世界各地的名媛及其父親一同為晚會作最後準備，場面溫馨感人。吳君如亦在片中驚喜亮相，關切地詢問女兒與其他女孩的相處情況，陳是知則笑著回答她們都「很正常、友善」，在過程中她更結識了來自法國的公主，二人更成為閨密。

吳君如對女兒成長罕有感性發文

吳君如對女兒轉眼間已亭亭玉立，百感交集，她在帖文中寫道：「個女今日生日轉咗2字頭添... 隻雀飛走咗啦。」吳君如又以英文寫道「她現在有自己的翅膀了」，字裡行間流露出對女兒長大成人的欣慰。

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