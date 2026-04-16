寒戰1994丨劉俊謙拼搏飛車險撞閘 被梁家輝欽點「接棒新一代」：不敢當 王丹妮顛覆斯文形象化身黑幫話事人

電影《寒戰I》及《寒戰II》均獲得票房佳績，更贏盡口碑。《寒戰》系列新作《寒戰1994》，由梁樂民編劇兼執導，請來影帝級周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂坐鎮外，還有睽違6年重返香港影壇的吳彥祖，聯同劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、王丹妮、廖子妤，以及英美神劇星級演員《權力遊戲》（Game of Thrones）的艾頓基倫（Aidan Gillen）及《唐頓莊園》（Downton Abbey）的曉邦納威利（Hugh Bonneville）加盟演出，陣容十分強勁。

劉俊謙擔正演年輕「李文彬」

戲中劉俊謙飾演梁家輝角色「李文彬」的年輕版。劉俊謙坦言角色性格硬朗又重情義，當年梁家輝所演此角的內在特質一定會有，反而外在的演繹則跟導演重新創作，覺得會更好玩。由於故事背景為1994年，跟《寒戰I》及《寒戰II》相距一段時間，角色會有很大變化，這是一個有趣的地方。劉俊謙今次可謂背負重任演出，戲中的他有連場打鬥、槍戰及駕駛電單車追逐、墮海等戲份，難怪他笑言頗為辛苦，加上要兼顧文戲，而且拍攝時間近半年，在五個月內要維持一個很激烈的狀態，都幾疲倦。談到驚險難忘場面，劉俊謙自認並非特技車手，但駕車戲也是親身上陣。其中一場戲要駕車到閘口停車，動作指導要求他駕駛得更快，又要再近一點閘口，因為天雨路滑會跣胎，所以很難預計停車位置。他說：「嗰下佢叫我快啲，我就快啲，爭好少就撞埋度閘。」

梁家輝愛錫劉俊謙

提到梁家輝大讚劉俊謙演技出色，被視為香港電影接棒新一代的實力演員，劉俊謙笑說：「咁就慘啦！我呢啲凡人推我去到嗰個位，知道家輝哥好錫我，與此同時覺得我真係唔敢當！其實都係打份工，做好自己嘢其他唔諗咁多。」

劉俊謙戲裡被吳彥祖出賣戲外成老友

對於首度跟吳彥祖合作，劉俊謙表示在戲中被對方出賣，但現實中私下都幾老友，由於未曾合作過，所以會不時傾計建立關係。他說：「我同佢都好鍾意做運動、車，以Men's Talk建立關係。」為該片客串演出的元彪跟劉俊謙演父子，劉俊謙笑言適逢對方的兒子跟自己年紀差不多，所以較快投入演出這段關係，又指元彪睇過《九龍城寨之圍城》，對方跟他不時分享對動作設計睇法，更大讚對方為人很友善。提到有指已完成拍攝《寒戰1995》，劉俊謙大賣關子表示：「秘密。」

王丹妮看黑道電影取經

向來感覺斯文的王丹妮，在戲中化身成黑幫話事人。她透露看了不少有關黑道的電影取經，由於較少關於女性黑幫話事人的題材，所以參考完就轉化為自己的演繹方法。為了演出槍戰戲，王丹妮表示拍攝前兩個月接受槍械及動作訓練，就算在家中也不時跪地後起身練習拔槍姿勢。該片是她從影以來開槍戲份最多的一次，不過她很快適應，練到開槍不眨眼。談到演出動作戲，她笑言打人或被打都有難度，因為演打鬥戲並非真力打，反而要在鏡頭上表現出力度。



圖：羅安強

文：鄺芷瑩

髮型: Nick Lam @twotwo.hair @nickienick（劉俊謙）、Kolen But（王丹妮）

化妝: Will Wong @wi11wongofficial（劉俊謙）、Pinky Ku（王丹妮）

服裝： BottegaVeneta（劉俊謙）、 TORY BURCH、OMEGA（王丹妮）

場地提供：香港美利酒店

