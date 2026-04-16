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叮噹回應訴求《夜遊》巨蛋個唱加座位 唱閩南語歌送高雄歌迷

影視圈
更新時間：22:45 2026-04-16 HKT
發佈時間：22:45 2026-04-16 HKT

「全民情歌天后」丁噹《夜遊 A Night Tour》夜未眠巡迴演唱會，將於4月18日於高雄巨蛋登場！繼去年《夜遊》台北小巨蛋個唱帶來精彩演出後，高雄巨蛋場內容也全面升級，加碼全新舞台機關與歌單。

丁噹《夜遊》高雄站增兩層樓高道具

丁噹希望讓更多歌迷能親臨現場，宣布加開座位，而今次高雄場將全面升級演出內容：高達兩層樓的巨型舞台道具，結合視覺與燈光效果，帶來震撼的感官體驗。丁噹同時收到許多歌迷「許願點歌」，而為高雄場重新調整歌單，精心準備閩南語歌曲。不會說閩南語的丁噹，提早與老師一字一字練習，反覆確認發音，只為在舞台上呈現最完美的一刻，充滿誠意。

丁噹《夜遊》玩滿場仿生蝴蝶 

此外，先前在台北場引發熱烈討論的仿生蝴蝶，此次高雄巨蛋場「進化」引進更多數量！丁噹出道至今，累積107首，橫跨67部戲劇的搭劇歌曲紀錄，堪稱華語樂壇最具代表性的OST女聲。日前她受邀出席「微博文化交流之夜澳門站」，獲「年度OST黃金唱將」殊榮，丁噹開心表示：「感謝每一部作品，每一段劇情賦予歌聲生命，也謝謝大家的喜歡，並記住這些影視旋律！」現場她演唱〈我愛他〉、〈手掌心〉等經典歌曲，掀起回憶殺，引發觀眾大合唱。

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