73歲張瑪莉樸素打扮難掩優雅 孤兒變港姐冠軍堪稱傳奇 曾嫁入何東家族 離婚後再遇幸福

有「傳奇港姐」之稱的1975年香港小姐冠軍張瑪莉，近年雖然淡出幕前，但活躍於社交平台，不時分享生活點滴。近日，她飛往法國巴黎，應當地華人教會邀請出席分享會，並順道旅遊，享受寫意人生。

73歲張瑪莉狀態絕佳

從張瑪莉分享的最新照片可見，她到訪了巴黎的著名地標凱旋門。相中的她雖然打扮樸素，身穿黑色羽絨外套，頭戴白色鴨舌帽，但難掩其優雅氣質。在巴黎的陽光下，73歲的她精神飽滿，笑容燦爛，皮膚緊緻，氣色和狀態絕佳，完全看不出真實年齡。照片中，她流露出從容自在的喜悅，可見她非常享受這次旅程。

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張瑪莉曾是孤兒流落街頭

張瑪莉的人生本身就是一個傳奇，因此時常被邀出席分享會，以自身經歷鼓勵大眾。她6歲時便被家人遺棄在香港街頭，在保良局孤兒院長大，童年過得十分艱辛。然而，她並未向命運低頭，反而憑藉努力和智慧，在1975年參選香港小姐並一舉奪得冠軍，從此改寫人生。

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張瑪莉與李小龍兄長離婚後再覓幸福

當選港姐後，張瑪莉進入電視圈發展，曾擔任主持及演員。1980年，她嫁給了已故功夫巨星李小龍的兄長、前香港天文台助理台長兼何東家族成員李忠琛，並育有一子一女，一度淡出幕前。可惜，這段婚姻在1995年劃上句號。離婚後的張瑪莉，展現了女性的獨立與堅強，不僅投身商界、學習藝術，更積極參與慈善公關工作。2012年，她與建築師余文平再婚，再次找到屬於自己的幸福。