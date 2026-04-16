香港唱片店日2026｜必搶古天樂3吋CD 彭羚林憶蓮推精品唱片 將有歌手突襲店舖派福利

自前年起，香港唱片商會獲《世界唱片店日》官方機構獨家授權，成為《香港唱片店日》的主辦單位。《香港唱片店日2024》及《香港唱片店日2025》成績亮麗，參與的唱片公司對樂迷的熱烈反應均感驚喜萬分，因此對即將於本星期六（4月18日）舉行的《香港唱片店日2026》充滿期待。

必搶限量黑膠

今次為《香港唱片店日2026》特別推出的唱片精品包括︰兩大華語天后林憶蓮的《放縱》和彭羚的《至愛的…》 ；二人組合Swing的《Swing到盡》、《電》和《武當》；本地發燒天后Susan Wong的《Close to you》；陳柏宇的《關於 … 情歌》；美國搖滾組合MR. BIG的《Hey Man》；試音天碟LOS INDIOS TABAJARAS《ALWAYS IN MY HEART》，以及古天樂的《世紀大騙局》復古3吋CD。今年香港唱片店日秉承過去兩屆的傳統，將推出只印製1,000張的非賣品紀念黑膠，供樂迷在唱片店換購，收錄包括︰劉雅麗的《夜來香》、張德蘭的《人生於世》、林志美的《感情的段落》等共10首高質量的歌曲。

籲留港消費

風行唱片的會長鍾慧慧（Mimi）表示，「源自美國的《唱片店日》於2007年首度舉辦，旨在支持獨立唱片店，並鼓勵音樂愛好者購買實體唱片，如黑膠唱片、CD等，以及其他能在唱片店買得到的相關產品。今年《香港唱片店日2026》活動得到環球唱片、Sony Music、英皇娛樂、A+ Music、All About Music、TVB Music Group、Sonopress、永恆唱片、嘉華唱片、現代音像、瑞成貿易、上揚愛樂、J for jazz、Evolution Music Group、百利唱片、恒音、柏傲演藝教育中心、音樂堡、風行唱片、風行娛樂、新興唱片、星外星音樂等23家唱片公司及機構，以及28間實體唱片店，合共51個單位的鼎力支持。

Hi Fi天后Susan Wong駕臨

Hi Fi天后Susan Wong亦會在《香港唱片店日》當天到唱片店為歌迷簽名留念，詳情請瀏覽官方社交平台之通告。在一眾唱片公司及唱片店繼續大力支持下，《香港唱片店日 》成為唱片行業一年一度的盛事。永恆唱片的副會長Winnie Tang溫馨提示：「支持4月18日《香港唱片店日》！走入唱片店帶走你喜歡嘅唱片，與樂迷共同守護指尖觸及的溫度！」