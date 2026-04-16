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林志穎16歲長子Kimi正面照曝光 身高180cm完美複製爸爸俊朗外貌 打波英姿電暈網民

影視圈
更新時間：23:00 2026-04-16 HKT
發佈時間：23:00 2026-04-16 HKT

51歲的台灣藝人林志穎，不僅他的凍齡樣貌令人稱羨，大兒子Kimi的暴風式成長，更成為網民焦點。近日林志穎在社交平台，分享了大兒子Kimi參加羽毛球比賽的照片，現年16歲的Kimi一改稚氣，變成身高180cm的高大型男，更完美複製了爸爸林志穎的英俊外貌，網民紛紛驚訝林志穎基因強大。

林志穎長子Kimi五官精緻擁逆天長腿

觀眾對Kimi的記憶，仍停留在2013年的內地親子真人騷《爸爸去哪兒》。當年年僅3歲的Kimi，跟在爸爸林志穎身後，可愛的模樣融化了無數觀眾的心。節目中，他天真爛漫的笑容，精靈可愛的模樣，均成為了觀眾的集體回憶。如今對比昔日稚嫩的臉龐，Kimi的外貌轉變可謂十分驚人。

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網民指靚仔Kimi可原地出道

現今的Kimi已完全褪去嬰兒肥，五官變得立體俊朗，眉宇間頗有父親林志穎的影子。無論是穿著印有「虎」字的藍色戰袍，手持球拍的專業模樣，還是在比賽中騰空躍起的殺球瞬間，都散發著青春活力與運動員的魅力。他高瘦的身形和陽光的氣質，使他在同齡人中格外亮眼，網友們紛紛留言稱讚「完美繼承了爸爸的英俊基因」、「這身高太優越了」，網民更指Kimi憑著出眾的外型條件，可以直接原地出道，子承父業。

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林志穎逾億元豪宅：

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