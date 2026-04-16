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女神配對計劃2丨李芷晴交棒自嘲「成功失敗例子」仍想再參賽 關嘉敏開出擇偶條件：要有錢靚仔似張凌赫

影視圈
更新時間：20:15 2026-04-16 HKT
發佈時間：20:15 2026-04-16 HKT

關嘉敏和李芷晴今日以上季「女神」身份，現身TVB 真人騷節目《女神配對計劃2》活動，「交棒」給予新一輯的「女神」，她們在上一輯節目中未能配對成功，並笑言自己是「成功失敗的例子」。單身的李芷晴被問到會否再參與多一次？她笑言：「自己第一次已用了公司嘅資源，已經經歷咗一次，今次嘅資源就留畀新嘅人。（想唔想再參加？）都有興趣㗎！」關嘉敏直言很想再參加，又透露已開始籌備新一輯的劇本，第一代「女神」亦會出現在節目中，甚至有份參與安排及率先過目男嘉賓。李芷晴表示正游說節目組給他們參與海選環節，希望可以第一時間接觸到這班男參賽者。

李芷晴仍有興趣參加

被問到對男參賽者有甚麼要求，關嘉敏笑言：「唔係我玩就梗係要求多多啦！最緊要係有錢、靚仔、高大威猛、溫柔體貼，似《逐玉》張凌赫咁樣！」身旁的李芷晴補充：「外表Bad Boy，內心要溫柔，又要細心，要搵個完美嘅。」關嘉敏坦言對今屆參賽的男參賽者十分期待，並指因為上一屆已有三對配對成功，所以應該給了希望今屆的男參賽者。

關嘉敏與上季「求愛勇者」保持聯絡

被問到是否仍與上一輯的求愛勇者保持聯絡？關嘉敏說：「其實你問我，我都唔知呢啲算唔算係了解，我自己都一頭霧水，都有keep住聯絡、去玩、食飯，當然都有同其他朋友一齊啦！呢個都係一種緣份嚟嘅！（會唔會再撻着？）呢個你問返佢啦。」身旁的李芷晴笑言：「冇就冇啦，有就有，佢唔答，即係有啦。」
 

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