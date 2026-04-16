前「樂壇教父」黃柏高開小紅書罕現身  身體一部位增大令人安慰  曾威士忌當水飲患喉癌

現年74歲的本港「金牌經理人」黃柏高（Paco），縱橫樂壇數十年，一手捧紅過陳百強、林子祥、葉倩文、許志安、鄭中基、古巨基、楊千嬅等無數巨星及一線歌手，地位舉足輕重。自從離開太陽娛樂後，Paco近年已鮮有公開露面。不過，近日他終於有新搞作，正式開設小紅書帳號，並發布影片曝光其最新狀態，讓關心他健康狀況的粉絲們終於可以放心。

黃柏高回復健康見肚腩

從Paco的最新影片可見，雖然有濾鏡加持，但他的整體狀態極佳，精神飽滿。最令人欣喜的是，他的身材已經回復健康，全身明顯長肉了不少，側面更見到些許「肚腩」，與2024年被網民於港鐵捕獲時那副弱不禁風、身形暴瘦的模樣有著極大分別。一向熱愛時裝、對打扮極具品味的他，在影片中亦貫徹其潮人本色，身穿一件深藍色拼接流蘇牛仔布的拉鏈外套，配襯同色系牛仔褲及一副招牌圓形眼鏡，造型時尚有型，風采依然。

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黃柏高大讚陳百強

在影片中，Paco大談與已故巨星陳百強（Danny）的淵源，可謂識英雄重英雄。他憶述，在工作路上一直很期待能認識陳百強，早在聽過《眼淚為你流》後，已覺得這位年輕人「非常有天份」、「有天才」，「他每一粒音符，是足足可以打動到你」。Paco讚揚陳百強是「走時代的尖端」，即使只是簡單穿著一件白恤衫、一條牛仔褲，已經非常有型。他更稱陳百強是一位「偶像加實力的難得的男歌手」，言談間充滿欣賞之情。

黃柏高曾患喉癌

Paco的康復之路得來不易。他曾於2025年3月受訪時，首度公開自己在2020年不幸患上喉癌。他直言，一生最大的錯就是高估了自己的酒量，最終反被酒精控制，更後悔因醉酒而得罪過人。醫生已確認，長期飲酒正是他患癌的主因。

黃柏高曾吐血憂一命嗚呼

回憶抗癌經歷，Paco形容過程非常痛苦，喉嚨不時吐血，一度以為自己會一命嗚呼。當時69歲的他，只能抱著「隨遇而安」的心態面對化療，將毒藥打進身體。走過死亡邊緣後，他才驚覺健康的重要性，並下定決心戒酒。如今的Paco更重視健康，活在當下，他的最新狀態無疑是對所有關心他的人派下的一顆定心丸。

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