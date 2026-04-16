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白冰冰女兒逝世29年 母淚訴曾做16次人工受孕：想把她生回來 白曉燕97年遭撕票轟動一時

影視圈
更新時間：19:00 2026-04-16 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-16 HKT

台灣資深藝人白冰冰女兒白曉燕逝世29週年，白冰冰日前於Threads上發表了一段感性的文字，再次勾起了大眾對這宗台灣重案的記憶。時間雖流逝，但一個母親失去摯愛的傷痛，卻從未真正消失。

白冰冰喪女後曾做16次人工受孕

白冰冰在帖文中寫道：「昨天4月14日，收到好多祝福，感謝關心我的人們，時間已經過了這麼久，29年了，從崩潰到懷疑人生的我，以淚洗面的頹廢日子，執意想將小孩生回來，做了16次的試管人工受孕，後來一事無成，但我也重新振作、一直走到現在。」她坦言，這是一段被命運注定孤獨的人生，但因為有許多愛她的人，讓她不感到孤單。如今，她努力不讓人們擔心，「痛苦漸淡、但傷痕依舊，也有夜晚軟弱的時候，也會流下幾滴清淚，但第二天擦乾眼淚，又是一個勇敢邁步向前的人。」不少網民留言鼓勵及安慰白冰冰，讚揚她是一位堅強的母親。

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回顧1997年白曉燕被綁架撕票

1997年4月14日，當時年僅17歲的白曉燕，在上學途中遭到了陳進興、高天民、林春生三名匪徒的綁架。匪徒拍下她的裸照，並切下她的一截小指，向白冰冰勒索500萬美元。當時，這宗綁架案震驚全台，然而，當地部分媒體不顧人質安危，對白冰冰的付贖過程進行了鋪天蓋地的追蹤報導，此舉驚動了綁匪，也間接導致了無法挽回的悲劇。

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白曉燕遭歹徒殘忍對待身亡

歹徒在多次變換取款地點未果後，殘忍地對白曉燕進行毆打凌虐，最終導致其肝臟破裂、腹腔內出血身亡。4月28日，白曉燕的遺體在新北市的一處排水溝被發現，結束了她短暫的17年生命。當年白曉燕的驗屍報告顯示，她的內出血量高達500毫升，證實生前遭重擊致肝臟破裂身亡，更疑似遭受性侵，生前受盡折磨。

此案是台灣司法史上最重大的刑案之一。匪徒的殘暴行徑和漫長的逃亡過程，對當時的台灣社會造成了極大的恐慌與震撼。過程中，三名主嫌還犯下多宗性侵、謀殺案，並與警方發生數次激烈槍戰，其中一名警員更因此殉職。最終，匪徒林春生、高天民在與警方的槍戰中身亡，而主嫌陳進興在挾持南非武官一家後投降，於1999年遭槍決伏法。 

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白冰冰曾在法庭上，聆聽女兒被凌虐的細節，那種痛苦非外人所能想像。為了能「把女兒生回來」，她從42歲開始，歷經7年，做了16次試管嬰兒，承受了超過3200針的折磨，但最終仍未能如願。儘管承受著巨大的傷痛，白冰冰選擇了堅強。她成立了「白曉燕基金會」，投身公益，並多次公開表達反對廢除死刑的立場。 

盤點4位名人慘死案：

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