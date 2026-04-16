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女神配對計劃2丨雲文子獲封「最索玄學天后」 拆解渣男特徵：眼圈深多眼紋易招惹女性 教睇桃花面相 點名陳若思主動最著數

影視圈
更新時間：18:45 2026-04-16 HKT
發佈時間：18:45 2026-04-16 HKT

玄學天后雲文子師傅為戀綜節目《女神配對計劃2》擔任嘉賓，雲文子師傅在玄學界的知名度數一數二，更擁有健美身形，早前她發布了一輯盡顯線條美的照片，引起網民關注，更被封為「最索玄學天后」。談到被封為「最索玄學天后」，雲文子師傅坦言本身對儀態注重，加上有修行，又認為修行要用心，自己會做運動，作息時間規律，亦比較注重。被問到相由心生，是否經常做善事而變得更靚？她表示會做善事，舉辦好多法會，又認為要用心去修心，自不然會變靚。被封「最索玄學天后」，她表示也想打破外間對玄學家感覺傳統，但其實都可以有自己的Style。

雲文子談五位女神的面相

談到新一季女神郭珮文、何沛珈、俞可程、阮嘉敏、陳若思的面相，哪一位較多桃花運？雲文子師傅表示五位女神的面相均是桃花相，無論上一季或新一季節目，自己也會提供玄學資訊貼士給一班女神。她說：「呢一季我仲會教催運法寶，教佢哋擺桃花陣，因為每個人都有桃花運，只不過好似Wi-Fi有強弱，可以透過小擺設飾物去提升返。」

陳若思最快脫單 

問到認為哪一位女神最快脫單？她指陳若思勇於分享獨特的擇偶條件，更認為主動的女生會較為著數。談到陳若思透露現行大運有桃花，雲文子師傅笑言能夠參加《女神配對計劃2》已經比起其他女士的人氣較優勝。

「渣男」面相貼士

至於可有「渣男」面相貼士給大家？她表示若然男生眼圈深又多眼紋，容易是「渣男」，也會女性緣份多。對於《女神配對計劃2》會出現「隱形女神」，問到可有貼士給五位女神不會被踢出局？她說：「上一季好快就定咗求愛勇士，比較局限啲！相信呢一季希望畀5位女神同求愛勇士之間嘅緣份玄學貼士，選擇會更多，唔會框死邊個係心儀對象，好似開著桃花Wi-Fi，容易啲搵理想對象。」


 

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