女神配對計劃2丨「最強Body」郭珮文擇偶開天價 月入十萬兼178cm高：唔好只睇我身材 陳若思自爆有ADHD坐唔定

25歲郭珮文（Juliana）與陳若思（Amber）今日以女神身份現身TVB節目《女神配對計劃2》。Amber直言參加這節目不用自己出去結識男士，因節目會幫大家篩選，不會遇到奇怪的人：「驚遇到一啲好黐纏而我又唔鍾意嘅人，（試過？）冇試過，最壞打算。」對於擇偶條件，Juliana直言不想遇到「普信男」（普通卻過度自信的男生），指這類人不是各方面條件好，但自信心爆棚，對另一半又要求多多。

陳若思會讓愛

提到兩人在揀選理想型男藝人環節中，同樣喜歡「bad boy」，問到兩人會否拍「爭仔」？Juliana指對方喜歡眼大的男生，而自己則喜歡細眼男，但提到她揀了眼大的黃宗澤為理想對象，她說：「係理想啫，理想還理想，對佢只有尊敬，唔會做埋啲咁嘅嘢！」問到若然兩人喜歡同一位男對象，30歲Amber笑言自己年紀較大，指對方還青春，會讓給對方，又爆Juliana多人追。Amber提到之前有玄學家指自己入大運，說她這幾年桃花旺，但真命天子仍未出現，所以要靠這個節目認識不同類型的男士。

郭珮文唔擔心「天然呆」嚇走男仔

「最強Body」Juliana一向以身材見稱，她直言：「如果對方只留意我身材，我會同佢講唔好意思，大家唔適合。」問到會否擔心其「天然呆」表情嚇走男仔？她表示首要喜歡自己性格：「如果佢驚嘅話，咁就唔係適合啦！如果佢覺得我呢一面係可愛，咁就適合。」對於吸引之處，有5次拍拖經驗的Amber直言自己是一個幾得意和有樂趣的人：「同我一齊唔會悶，可能我有少少ADHD(注意力不足過動症)，喺屋企都坐唔定，同我一齊會搵到好多嘢玩，所以同我一齊會好開心。」

陳若思可與另一半AA制

活動上，Juliana提到擇偶條件除了「壞男孩」之外，還有178cm身高及月入10萬元，被指要求高？她解釋：「如果係結婚方面，係希望我哋共同收入有10萬。如果我賺到10萬，對方可以躺平；如果我賺唔到，希望大家一齊努力去達成呢個目標。」對於經濟方面，Amber直言可與另一半AA制：「最低限度可以自己照顧到自己，但唔好要我照顧你，因為如果我要照顧你，我哋結婚，邊個照顧小朋友？」她認為有錢是優勢，但非首要條件。提到曾與富二代鍾培生傳緋聞，她不擔心嚇怕追求者，因為對方已結婚，免得再提起。