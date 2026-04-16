蜜語紀｜劇情懶人包、5大看點 鍾漢良與朱珠熟齡戀愛

《蜜語紀》｜由鍾漢良、朱珠及李夢領銜主演的陸劇《蜜語紀》已於4月13日在騰訊影片和愛奇藝平台播出，劇情圍繞成年人對職業發展與愛情的理性抉擇，全劇共38集。下文為您精心整理了《蜜語紀》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

角色介紹

角色關係圖

分集劇情

必看亮點

《蜜語紀》4月13日起開播。

故事由酒店總經理紀封（鍾漢良 飾）與淨身出戶後落魄成清潔員的許蜜語（朱珠 飾）展開。紀封透過肅清酒店貪腐、優化管理等措施，成功讓浦榮飯店重回正軌；而許蜜語則從客房保全逆襲成為金牌銷售，二人共同對抗介入婚姻的第三者魯貞貞（李夢 飾）。

《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠以及李夢領銜主演。

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《蜜語紀》追劇日曆公開！

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鍾漢良 飾 紀封

紀封是一位明星級酒店經理人，他回歸浦榮飯店擔任新任總經理，並以雷霆手段肅清內部貪腐問題，同時進行改革以優化管理。

鍾漢良飾演酒店經理紀封。

朱珠 飾 許蜜語

許蜜語原為豪門闊太，在結婚紀念日發現丈夫出軌後，決絕地選擇離婚並淨身出戶。為求謀生，她進入浦榮飯店，從客房保全做起，其後憑藉努力調入銷售部，最終成為金牌銷售。

朱珠飾演許蜜語。

李夢 飾 魯貞貞

魯貞貞是許蜜語前夫聶予誠的出軌對象，她的出現為許蜜語的職場與個人生活帶來了極大挑戰。

李夢飾演小三魯貞貞。

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《蜜語紀》角色關係圖公開！

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第1－2集：紀封為促成合作隱瞞出軌事實

酒店經理紀封為保護貴客聶予誠，提前將其正妻許蜜語到來的消息告知對方，並更換房間以避免上演捉姦鬧劇，其目的是為了促成斯威集團與暢漾旅行社的合作。許蜜語在丈夫床上發現不屬於自己的性感內褲，聶予誠矢口否認，紀封則主動攬責並拒絕調閱監控錄像，讓蜜語暫時消除了疑慮。其後，許蜜語依短訊前往飯店為丈夫送衣服，卻意外撞見他出軌的場面。儘管聶予誠在爭吵後懺悔，但許蜜語考慮到家庭負債、繼父恩情及十年的感情，最終選擇了原諒。

第3－4集：許蜜語離婚後求職無果

許蜜語原諒丈夫後，繼續為他升職應酬並準備懷孕。然而，聶予誠因項目危機與魯貞貞舊情復燃，更在對方懷孕後借錢安排其入住私立醫院。當許蜜語發現兩人私下聯絡並跟蹤至婦產醫院後，信任徹底崩塌，決心離婚。她在慶功宴上當眾揭發丈夫的醜事，不僅使其升職失敗，也讓魯貞貞失去了工作。聶予誠要求許蜜語淨身出戶，但她憑藉投資證據反制，逼使對方簽署收益分成協議。可惜好景不常，她被告知投資血本無歸，加上十年未工作的空白期，令她在求職路上屢屢碰壁，陷入巨大壓力。

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1. 熱度與口碑遠超市場預期

《蜜語紀》開播初期反應平平，但在播出一天後熱度迅速攀升，正片有效播放市佔率飆升至12.3%，成功超越同期由迪麗熱巴主演的《白日提燈》及鞠婧禕的《月鱗綺紀》，表現遠超市場預期。

《蜜語紀》熱度可觀！

2. 朱珠演繹女性真實職場困境

劇中，朱珠飾演的許蜜語在離婚後，因長達十年的工作空白期而在求職路上處處碰壁，最終只能選擇從事勞動密集的酒店清潔工作。這個情節深刻反映了當今許多中年女性，特別是全職媽媽重返職場時所面對的真實困境，引發觀眾深思。

朱珠在職場上逆風翻盤！

3. 鍾漢良「吻技天花板」引發期待

鍾漢良的吻技向來被譽為教科書級別，他擅長透過吻戲演繹角色的複雜心境，無論是《何以笙蕭默》中的執念深吻，還是《今生有你》裡充滿破碎感的擁吻，都令觀眾印象深刻。大家非常期待他將如何透過吻技，展現與朱珠所飾演角色之間成年人的情感拉扯。

鍾漢良與朱珠上演極有拉扯感的中偶！

4. 星光熠熠的演員陣容

《蜜語紀》除了由鍾漢良與朱珠擔綱主角外，配角陣容同樣強大。憑藉《逐玉》賺人熱淚的高卿塵亦有參演，證明了選秀藝人的演技潛力。此外，曾在《蒼蘭訣》合作的徐海喬與郭曉婷也再度搭檔，在劇中飾演一對歡喜冤家。

高卿塵有份參演！

5. 金牌導演與人氣原著加持

本劇由曾執導《親愛的翻譯官》、《趁我們還年輕》等熱門劇集的導演王迎操刀，並改編自紅九的同名網絡小說，本身已具備一定的粉絲基礎。此外，女主角朱珠更為劇集獻唱「蜜語曲」《熟透》，足見製作團隊的滿滿誠意。

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