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女神配對計劃2丨何沛珈甩拖後首度公開招親：唔驚舊愛阮浩棕參加 俞可程單身一年半盼遇「張智霖式酒窩男」 阮嘉敏要矇豬眼對象

影視圈
更新時間：17:13 2026-04-16 HKT
發佈時間：17:13 2026-04-16 HKT

TVB戀綜節目《女神配對計劃2》今日在電視城舉行全球招親記者會，新一代女神何沛珈、俞可程、郭珮文、阮嘉敏、陳若思參與，她們即場分享心目中的理想對象，更發誓現在沒有拍拖。而上一季女神葉蒨文、羅毓儀、李芷晴、梁敏巧、關嘉敏亦到場分享感受。大會更公布新一季會安排「隱形女神」出現節目，與五位女神「爭仔」。

何沛珈會按燈給阮浩棕

早前跟阮浩棕（Nic）甩拖的何沛珈，表示以往拍拖對象也是被人撮合，又指該節目會篩選高質男士參與，相信會找到跟自己靈魂啟合的對象。談到可會擔心舊愛阮浩棕參加節目重新追求她？何沛珈表示不會驚，亦歡迎任何人參加，若然阮浩棕參加的話會按燈給他，因為也是出鏡機會。

俞可程望對象要三觀一致

而俞可程表示有份參與節目《東張西望》大多女藝人，沒太多機會識男生，本身巳單身一年半時間，家人都想她快點拍拖，希望對象要跟自己的三觀一致，因為也想長久發展。談到擇偶條件，俞可程笑言喜歡Sweet的男生，既溫柔又愛錫她，面上有酒窩好似張智霖一樣。

阮嘉敏要矇豬眼男生

現年34歲的阮嘉敏，笑言五位女神當中自己年紀最大，媽媽和嫂子亦戥她心急要快點拍拖。她說：「我一年半無拍拖，但比較難搵對象，因為好『宅』，公司邀請我參加呢個活動，主動幫我搵男朋友。」對於擇偶條件，阮嘉敏表示要矇豬眼的男生，好似李榮浩的眼睛，而且要I人，還要像她哥哥一樣有幽默感。

何沛珈未試過被人「撬牆腳」

談到會出現「隱形女神」跟她們「爭仔」，亦有機會踢出局。阮嘉敏表示不擔心，跟四位女神都喜歡不同類型的男生，互相會為對方幫眼睇男生，就算加入「隱形女神」感覺都似一個大家庭一樣，又認為緣份真的到來，就不會被人撬牆腳，勉強亦無幸福，相信上天已安排一切。她說：「如果咁易被人搶走，證明唔係真愛啦！」何沛珈、俞可程和阮嘉敏均表示現實中未試過被人「撬牆腳」，但阮嘉敏表示曾經跟舊愛分手後，對方好快發展另一段感情，但自覺沒所謂，因為愛情沒分對錯，也是講求緣份。俞可程則謂好欣賞上一季女神梁敏巧與追求者劉啟進（Matt）成功配對，因為男方始終如一追求梁敏巧。

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