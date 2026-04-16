Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃霑自爆25歲召妓破處影片翻Hit：30蚊搞掂 嘉賓夏文汐顏值巔峰 網民嘆「當時節目真精彩」

影視圈
更新時間：16:30 2026-04-16 HKT
發佈時間：16:30 2026-04-16 HKT

已故香港三大才子之一的黃霑，當年與蔡瀾、倪匡一同主持的亞洲電視清談節目《今夜不設防》，以其言論大膽、風格輕鬆的特色，成為香港電視史上的經典。近日，一段黃霑在節目中坦承自己在1965年25歲時召妓「破處」的影片在網上再度瘋傳，引起網民熱烈討論。

黃霑自述「破處」經過

在該熱傳的影片中，當晚嘉賓為女星夏文汐。節目一開始，黃霑便主動挑起「召妓」話題，夏文汐順勢反問他是否有相關經驗。黃霑隨即大方承認，更驚人地表示自己的「第一次性經驗」便是來自妓女。

相關閱讀：「一代鬼才」黃霑離世前暖心舉動激罕曝光  香港音樂教父追悔莫及：要珍惜眼前人

黃霑尊重女友反召妓？

他解釋，當時因為非常尊重自己深愛的女友，加上對方是處女，自己「唔敢」與她發生關係。他憶述，自己作為「處男」一直到25歲，後來被一位當電視編導的朋友，帶著30港元到佐敦某公寓召妓，才獻出了第一次。

黃霑25歲仍是處男

黃霑生動地描述當時的體驗，稱自己緊張得「完全是終身秀才」，意思是不中舉人，即無法勃起。他更笑說，那位小姐對他的表現感到錯愕，甚至反問「先生，是不是我要給你一封利是？」當得知黃霑已25歲時，對方更驚訝地叫他「去死啦！」。

相關閱讀：黃宇詩唔想做「黃霑女兒」：大家覺得唔使 爆霑叔一原因感虧欠子女

蔡瀾倪匡大笑夏文汐反應成亮點

在黃霑分享這段經歷時，同場的蔡瀾和倪匡全程大笑，不時搭話，氣氛輕鬆。而女嘉賓夏文汐的反應則成為另一亮點，她從最初的驚訝，到後來邊聽邊笑，並好奇地追問「是多少年前了？」，對如此大膽的話題表現出極大的興趣，四人間的化學作用讓節目效果十足。

網民熱議佩服霑叔坦蕩

這段影片的重新流傳，也勾起了網民對那個時代的懷念。有網民大讚黃霑的坦率：「佩服霑叔毫無保留地談性事，而且仲係同兩位美女喺電視直播中。」不少人感嘆當年的電視節目尺度之大與內容之精彩：「舊時香港娛樂節目，何其精彩」、「悲哀，這些言論在40年後，竟然超前這麼多。」但也有網民從實際角度出發，提出隱憂：「如果因為叫雞患性病，傳染咗俾女朋友點算...」。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
20小時前
警方在學校調查。蔡楚輝攝
珍惜生命｜北角18歲男學生校園墮樓 手腳骨折昏迷送院
突發
4小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
10小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
5小時前
Varela涉嫌殺妻後潛逃到香港，逃避美國追捕。
01:23
FBI局長宣布海外拘捕涉殺妻預備役軍人 疑犯2月起藏匿香港
即時國際
6小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
社會
5小時前
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
10小時前
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
01:33
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
即時國際
2小時前