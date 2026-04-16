張德蘭跌斷左膊甩骹入院相曝光 暫不能過份郁動復原需時 堅持舉行演唱會做到最好報答大家

66歲「四朵金花」張德蘭昨日（15日）下月舉行的演唱會試衫前夕不小心跌倒，張德蘭演唱會公司其後回覆《星島頭條》：「張德蘭檢查後，左邊膊頭裂咗骨，甩咗骹。現在留院明天將要做個小手術。」資深傳媒心楊紹鴻今日（16日）貼上張德蘭的入院相並說：「德蘭多謝大家嘅問候，昨晚佢已經做咗一個小手術，原則上冇乜大礙，只不過隻手暫時不能過分郁動，大約一個月後就會冇事，所以唔會影響佢嘅演唱會，各位唔需要擔心。」

張德蘭最擔心影響個唱進度

昨晚主辦方曾在官方專頁稱：「據德蘭夫婿楊偉誠表示醫生話復骹手術係小手術，目前預計都要 3、4 星期，左手可以小郁動，希望唔會對演唱會太大影響，不過見到太太痛到入心，我都好心痛，大前提就係佢康復為先。」張德蘭最擔心影響個唱進度，她忍住痛楚表示：「原本要試衫和排舞，今日未能完成工作任務，要向各主辦方講聲抱歉。」相關閱讀：66歲張德蘭紅館開騷前驚傳意外！試衫不慎跌倒左膊骨裂兼甩骹 留院將要接受小手術

張德蘭堅持把演唱會做到最好

張德蘭亦有在小紅書拍片交代詳情，原來當時張德蘭在深圳試服裝時，未察覺尚有一級樓梯而差錯腳跌倒，左膊先撞落地下，即時感到非常痛楚，丈夫楊偉誠即時安排太太坐車回港就醫。張德蘭坦言：「小小的意外使我更有鬥志把演唱會做到最好。永遠向前，永不停步，雖然遇到意外，仍會堅持把演唱會做到最好，報答大家！」片中張德蘭左邊膊頭明顯無力：「我冇留意原來有級，咁我就照行，咁樣一級，點知一級落咗去。因為今日著得靚啲呀，著咗高高踭鞋，咁樣一仆嘅時候呢，我就呢邊跌落去。咁搞到而家呢隻手就好痺呀，可能有啲問題，即刻要去睇睇先。」張德蘭還說：「真係好對唔住大家，今日一心嚟做嘅嘢都完成唔到，竟然要去睇醫生，真係。」

張德蘭連日來為演唱會進行籌備工作

張德蘭為慶祝入行60周年，將於5月30日在紅館首度舉行《相識是緣份張德蘭演唱會》，連日來為演唱會進行籌備工作，同時特別錄製四首新歌《快意人生》、《惜緣》、《記親恩》及《活在當下》，她笑稱擔心在個唱上會感觸落淚，所以要提醒控制自己，不可影響表現，又指為個唱練舞配合歌曲，今次歌單亦很長，除了有經典歌，也會有一些少唱的歌曲。至於今次開騷可有打亂生活？張德蘭自認生活好規則律，為了開騷開始要試衫、整髮型、開會等，不過老公也很支持她。談及演唱會嘉賓，她表示要保持神秘，但自己不介意跟新生代歌手合作，因為喜歡嘗試新事物，又指新歌《活在當下》以新元素唱法，過程中也有很多新嘗試。

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