龜梨和也香港見面會寵粉無極限 落台送Tee兼抱抱搞喊歌迷 男Fans台上表白「我愛你」全場哄動

日本偶像組合KAT-TUN去年3月31日正式解散後，主將龜梨和也（Kazuya Kamenashi）專注單飛發展。昨晚龜梨在旺角麥花臣場館舉行《KAZUYA KAMENASHI "TALK to ME" Fan Meeting ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》，首次在港舉辦粉絲見面會的龜梨獲大批粉絲手持應援物到場支持。

龜梨初踏香港個人舞台

身穿黑色西裝的龜梨型仔登場，全場粉絲高聲歡呼，龜梨以廣東話跟大家打招呼：「大家好，我係龜梨和也！」他表示對上一次來香港大概是26年前，隨前輩組合KinKi Kids來過香港，指自己當時寂寂無名的junior，現在以自己名字來香港，有自己的舞台，又有大家支持，所以感到好幸福。他笑言其實想在自己「卜卜脆」的時候見到大家，但現在見到大家已經好幸福，又謂希望下次見面會是演唱會，𠱁得現場粉絲再次大叫歡呼！

龜梨介紹5款香港地道美食

其後龜梨抽出5位粉絲即場對話，其中一名被抽中的男粉絲，突然在台上向龜梨表白，指自己20年前已開始鍾意龜梨，多年後才有機會在香港見到偶像，然後再用日語說：「我愛你」！惹來全場粉絲起哄！男粉絲又問龜梨可會帶前KAT-TUN成員一齊來香港？以及多來港舉行粉絲見面會等。龜梨開心地表示：「見到今日咁多人來到這裏，都希望可以多啲嚟！」然後即興清唱了KAT-TUN時期的出道作品《Real Face》幾句，跟着又與粉絲全場大合唱。隨後，龜梨即場向粉絲分享手機上的照片和影片，當中有浸浴、打golf、醉酒相、在外地的工作照等，當中播出他被家中愛犬「舔嘴巴」的互動影片時，不少粉絲都大笑！此外，在介紹了5款香港地道特式美食，包括咖喱魚蛋、蛋撻、叉燒包、燒賣及雞蛋仔，當中他看到雞蛋仔時，搞笑地誤以為是「香港章魚燒」。

龜梨打後空翻晒身手

之後龜梨又玩「甩麻雀」遊戲，當中的麻雀是刻上「龜梨和也愛香港」，期間龜梨不時偷看螢光幕，十分搞笑。其後他在獻唱《離さないで愛》時，突然打了一個後空翻晒身手，引得粉絲不停尖叫，氣氛high爆！龜梨在「醒獅」環節，跟着螢光幕展示的照片擺出單腳企、請請及單眼甫士，完全難不到他。其他再抽出五5幸運兒送出親筆簽名Tee，當抽最後一位時，「寵粉」的龜梨更走落觀眾席，親自送到該女粉絲手上，又送上抱抱，令粉絲感動落淚，足足繞場一圈。在最後的encore 環節，龜梨獨唱與山下智久合唱的名曲《青春Amigo 》後，再以廣東話跟現場粉絲說：「多謝晒！拜拜！」

