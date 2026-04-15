柯雨霏聯同周柏豪 張馳豪 胡子貝到深圳演出 首次「霏出香港」表演感期待

《國潮·藝見新生》活動將於4月17至19日在深圳歡樂劇場舉行，活動雲集兩岸三地藝術、音樂、髮型、美妝的菁英藝術家，更包括柯雨霏（Ophelia）、譚永浩、杜以辰、陳慧敏、Cassette卡式帶樂團、唐浩嘉等一眾表演單位，以及資深音樂人方樹樑、「微電影之父」何緯豐博士親臨支持。

柯雨霏唱自己歌《直覺型美學》

Ophelia將聯同周柏豪、張馳豪和胡子貝，在4月17日下午5時正為整個活動打頭陣，她非常期待今次演出：「因為今次是我第一次『霏出香港』表演，而且是在深圳歡樂劇場這個大舞台演出，今次我除了會唱自己歌《直覺型美學》之外，亦會唱一些藝術性的歌曲，希望到時會見到大家！」

方樹樑為《Funky Town 六度空間》音樂總監

資深音樂人方樹樑則是4月18日《Funky Town 六度空間》髮型音樂演出項目的音樂總監，他表示心情興奮：「今次表演項目扣緊人生中不同的感情作主題，我負責用音樂去表達當中的情緒，從事音樂多年，依然對今次演出非常激動與其待。」此項目的演出嘉賓包括陳慧敏、杜以辰、譚永浩、唐浩嘉、楊璐和Cassette卡式帶樂團，剛推出新歌《人間清醒》的唐浩嘉Kiko表示：「很高興和其他藝人一起參與《Funky Town 六度空間》活動，可以為大家獻唱由我撰寫的新歌，希望能帶給現場觀眾一個愉快的周末晚上。」大會也邀請了吳若希為18號的特邀嘉賓。

原創音樂劇《蝶》為壓軸演出

中國著名原創音樂劇《蝶》將於4月19日作為活動壓軸演出，「北京蝶之音樂劇劇團」代表楊璐遠道由北京來港出席記者，她說：「很開心《蝶》這個劇目能夠殿定中國原創音樂劇在國際的地位，是一個實驗性的成功，並得到國際上的肯定。事隔多年重演劇目，希望到時候與大家見面。」發布會上她更清唱《蝶》的選段：《為甚麼讓我愛上你》，贏盡掌聲。「微電影之父」何緯豐博士則擔任是次項目顧問，他坦言感動，今次活動大家互相尊重，投入心力去建構三日的演出。