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吳文忻化療藥引發肺炎須轉藥 甩髮索性剪男仔頭 樂天面對：將個「癩痢頭」修剪到幾型

影視圈
更新時間：00:15 2026-04-16 HKT
發佈時間：00:15 2026-04-16 HKT

吳文忻於兩年前公開乳癌復發後，一直以樂觀的態度積極抗癌，之前她多度往返香港大學深圳醫院接受檢查及治療，期間卻發現感染肺炎及發現左胸腔出現積水，要暫停化療並留院治理，原定計劃復活節回港陪女兒，也因此而告吹，情況令人擔心。日前，吳文忻終於出院返港，她透露早前化療令她甩頭髮變「癩痢」，並展示了最新的男仔頭髮型。

吳文忻感謝髮型師操刀剪新髮型

吳文忻在社交網分享新髮型，她透露原本已經做好心理準備要「剷光頭」，事關早前化療令她甩頭髮甩到一撻撻，自言十足癩痢一樣；然而，近日醫生告知她，原先使用的化療藥物，有機會引發肺炎，必須即時停藥轉藥，吳文忻表示：「未知下隻藥用咩藥，會唔會甩頭髮，咁就決定唔剷光頭，剪個男仔頭！」吳文忻謝謝靚女髮型師操刀，並樂天表示：「將我個癩痢頭修剪到幾型。」

網民留言力撐都係咁靚女

吳文忻抗癌多時，一直以燦爛笑容面對，回望她早前因化療落髮，曾讓兩個寶貝女兒親自動手為她剃光頭，她更將過程拍下放上網，作為給女兒們的另類親子教育，教導她們面對逆境也要充滿正能量。如今她再由「癩痢」變男仔頭，吳文忻繼續選擇用笑聲面對，不少網民都留言大讚她：「無論光頭定男仔頭都係咁靚女」、「新髮型夠潮夠爽朗」、「靚過晒未病之前」，為她打下一支強心針。

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