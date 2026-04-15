鄭秀文首患鼻竇炎病足個半月 求診五位醫生終揭病因 期待大馬個唱後小休十天

天后鄭秀文(Sammi) 近日行程排到密密麻麻，既要為電影《夜王》宣傳造勢，又要操Fit備戰本周在吉隆坡舉行的演唱會。然而，她昨晚透過IG限時動態分享近況，自揭健康一度亮起紅燈，上月初次確診鼻竇炎，前後歷經一個半月才完全康復。

Sammi一度誤診普通感冒

Sammi昨日完成工作後分享了一條自拍短片，並寫道：「上月人生第一次鼻竇炎。轉睇第五個專科醫生，檢查鼻腔才知是鼻竇炎，前後一個半月才痊愈，現在尚餘些咳嗽，以後不敢輕視任何病徵。」她隨後在短片中補充，起初誤以為只是普通感冒，接連求診兩位中醫及兩位西醫仍未見好轉，最終經專科醫生詳細檢查才揪出真正病因，而片中聽到Sammi 說話時的聲線明顯仍「鼻萌萌」。

Sammi出發赴吉隆坡

今早Sammi 再度更新動態，分享現身香港機場準備飛往吉隆坡的照片，配文寫道：「晨早起床，早機，絕對不是我杯茶。需要黑咖啡叫醒我。咖啡因的重要性。到達就要馬上工作，求天父賜體力啊！」她更透露完成吉隆坡演出後將迎來十天假期，稍作休整，預料，她小休後將為七月首登啟德體育園的個人演唱會全力備戰。

