Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭秀文首患鼻竇炎病足個半月 求診五位醫生終揭病因 期待大馬個唱後小休十天

影視圈
更新時間：22:45 2026-04-15 HKT
發佈時間：22:45 2026-04-15 HKT

天后鄭秀文(Sammi) 近日行程排到密密麻麻，既要為電影《夜王》宣傳造勢，又要操Fit備戰本周在吉隆坡舉行的演唱會。然而，她昨晚透過IG限時動態分享近況，自揭健康一度亮起紅燈，上月初次確診鼻竇炎，前後歷經一個半月才完全康復。

Sammi一度誤診普通感冒

Sammi昨日完成工作後分享了一條自拍短片，並寫道：「上月人生第一次鼻竇炎。轉睇第五個專科醫生，檢查鼻腔才知是鼻竇炎，前後一個半月才痊愈，現在尚餘些咳嗽，以後不敢輕視任何病徵。」她隨後在短片中補充，起初誤以為只是普通感冒，接連求診兩位中醫及兩位西醫仍未見好轉，最終經專科醫生詳細檢查才揪出真正病因，而片中聽到Sammi 說話時的聲線明顯仍「鼻萌萌」。

Sammi出發赴吉隆坡 

今早Sammi 再度更新動態，分享現身香港機場準備飛往吉隆坡的照片，配文寫道：「晨早起床，早機，絕對不是我杯茶。需要黑咖啡叫醒我。咖啡因的重要性。到達就要馬上工作，求天父賜體力啊！」她更透露完成吉隆坡演出後將迎來十天假期，稍作休整，預料，她小休後將為七月首登啟德體育園的個人演唱會全力備戰。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
影視圈
5小時前
「關愛座」新現象 老人家避開唔坐？ 網民引述長者解釋 原來有一大心酸原因｜Juicy叮
「關愛座」新現象 老人家避開唔坐？ 網民引述長者解釋 原來有一大心酸原因｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
蔡卓妍驚爆曾被診斷輕微中風 後遺症困擾十年：一返酒店就爆喊 愧疚對不起一個人
蔡卓妍驚爆曾被診斷輕微中風 後遺症困擾十年：一返酒店就爆喊 愧疚對不起一個人
影視圈
7小時前
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
巴基斯坦變態男8年性侵48女屍 專揀下葬不足兩小時新墳落手
巴基斯坦變態男8年性侵48女屍 專揀下葬不足兩小時新墳落手
即時國際
6小時前
河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，老人私拉繩索曬粟米封路釀禍。
河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回
即時中國
12小時前
移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」
移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」
影視圈
14小時前
三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局
三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局
家居裝修
17小時前
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
生活百科
10小時前
惠康超市周末全場88折！全線分店折扣無上限 指定產品額外85折
惠康超市周末全場88折！全線分店折扣無上限 指定產品額外85折
生活百科
12小時前