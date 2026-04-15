許志安加盟神燈娛樂出新歌 自喻「失敗者贈言」 贈言：送給將要成功的你 MV邀「葵芳」蔡蕙琪參演

許志安今日正式宣布加盟神燈娛樂有限公司，同日推出最新廣東單曲《信天翁》。久未發表廣東歌的他形容，新歌充滿力量，不單單是一首歌，更是一份來自「失敗者」的真實贈言，送給將要成功的下一個你。

許志安坦言歌曲在選我

許志安坦言，近年一直有出歌的打算，但始終未有明確方向。直至去年在Big Four演唱會期間，唱片公司老闆Duncan向他推薦了一首歌，他覺得這首歌好有力量，十分適合他。許志安直言：「今次可能是歌曲在選我，而不是我在選歌。」

《信天翁》創作班底及歌名寓意

《信天翁》由Vincent Chow作曲、林若寧填詞、劉志遠編曲、Alvin Leong監製。林若寧以「信天翁」為歌名，因為這種海鳥擅長利用海風長距離翱翔。當環境不如意、遇上逆風，會觀察風向與規律，將阻力轉化為推力。許志安說：「《信天翁》以音樂詮釋逆風飛翔的人生智慧，給大家對逆風再起步的體會與信念，集合了面對低谷後重新振作的勇氣與溫度。有時候，困境正是帶領你飛得更遠的動力來源。」許志安更特別提到，歌詞中最喜歡的一句是「未斷氣，亦搏鬥死過活過」，他指：「很多時候人會活在不自在的感覺當中，但只要自己不放棄自己，一直堅持下去，死過活過，才是人生的真諦。」

安仔預告開屬於自己的個唱

談及未來，許志安現時最希望為自己帶來的突破，是舉辦一個全新的、屬於「許志安」的個人演唱會。他期望在舞台上，以最真實的音樂與經歷，與觀眾分享這些年的成長與沉澱。

「葵芳」蔡蕙琪參演MV

《信天翁》MV講述三位不同背景、正面臨人生關口的主人翁。他們各自收到一句簡短的觸動話語，繼而選擇踏出改變的一步，當自己的信天翁，拍翼飛向未知的天空。其中一個故事，找來了近期參與賀歲片《夜王》、憑「葵芳」一角爆紅的女演員蔡蕙琪演出。許志安說：「這些都是導演的眼光。在《夜王》還未正式上映時，導演已經在casting中挑選了葵芳，也感謝MV中另外兩個故事的演員，他們的演出令歌曲與故事昇華融合。」MV中還有一個許志安非常欣賞的導演巧思——將《信天翁》的歌詞放進故事角色的飯盒中。角色一打開飯盒，便得到一份突如其來的鼓勵。這份小小的溫暖，正與歌曲「在逆境中為彼此打氣」的精神一脈相承。

