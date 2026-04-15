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Tyson Yoshi結婚一周年想送龍鳳胎獎勵太太 自爆吃Gym餐五年被老婆嫌棄 支持張敬軒任保安局「項目導師」

影視圈
更新時間：21:45 2026-04-15 HKT
發佈時間：21:45 2026-04-15 HKT

Tyson Yoshi為連鎖快餐店「Gym 餐」擔任推廣大使，今日現身快餐店率先試食。熱愛健身的他，表示五年來也吃Gym餐，當中大多是雞胸、飲奶粉及一日吃兩隻雞蛋，感覺有點悶，但好享受，不過每星期有一日會放蹤吃漢堡包：「之前做完演唱會無目標，就會偷食好多甜野，例如：冬甩、百力滋、蛋糕等，但唔會食打邊爐，因為食得太慢，又唔知食幾多份量，不過食完之後就後悔，又去跑步。」他笑言經常吃Gym餐，也被太太嫌棄，所以對方會吃自己喜歡的食物。談到現時胸肌有幾多吋，他表示未有量度，但腰圍不足29吋。

Tyson Yoshi結婚一周年低調慶祝 

提到7月是結婚一周年紀念，Tyson Yoshi表示會低調在家中慶祝，可以整Gym餐。當笑指他為人細心又體貼？他笑說：「係呀！」問到結婚一周年會送什麼給太太？他笑言獎勵個小朋友，又認為仔或女無所謂，最好是龍鳳胎，因為太太家族中有人生龍鳳胎。

張敬軒任保安局「項目導師」表示支持

另外，Tyson Yoshi透露剛從澳洲返港，主要陪伴太太探朋友。談到好友張敬軒將任香港政府保安局的「項目導師」帶領年輕人交流見證國家進步，問到會否支持對方？他說：「佢做乜都支持。」提到軒仔社交網取消關注多位圈中朋友，他表示自己是其中一人，亦覺得無所謂，也沒特別問返對方。

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