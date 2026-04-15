文彩元宣布結婚 6月與圈外男友舉行婚禮 晒親筆信吐露待嫁心情

曾演出《燦爛的遺產》、《善良的男人》、《好醫生》和《惡之花》等著名韓劇的39歲女星文彩元，今日（15日）透過經理人公司Blitzway Entertainment宣布婚訊，將於6月與圈外男友舉行婚禮。由於文彩元突然宣布閃婚，惹來外界猜測她是否奉子成婚，不過其經理人公司代她澄清「未有婚前懷孕」。據知由於其未婚夫是圈外人，故此婚禮會以私人形式舉行，僅邀請家人和至親好友出席。

文彩元組建家庭緊張又興奮

文彩元亦在IG晒出親筆信，吐露待嫁心情：「帶着愛和感恩，我將在即將到來的6月結婚。我想親自與那些從我出道以來就一直對我給予熱情關注和支持的人們，分享這個消息。想到即將組建家庭，我既有些緊張，又感到興奮。我計劃未來以更多樣化的方式參與其中，願你擁有充滿歡笑和幸福的每一天。在這個溫暖的春日，祝你有個美好的時光，謝謝！」

文彩元愛得低調

雖然文彩元愛得低調，之前一直將戀情冚到密一密。但去年5月她擔任《SNL Korea》客席主持，在開場時被觀眾問到有沒有男友，她答沒有，後來再被問到此問題，她答道：「就算有，我也不能說有。」主持人申東燁隨即說：「你男朋友聽到這個會很失望的，給他發個視頻留言吧。」文彩元說了聲「親愛的」，然後笑着輕描淡寫地說：「我沒有男朋友。」另外，今年1月她作客女星河志英的YouTube節目時，獲巫師預測其2026年感情運，巫師預測道：「4月7日至6月20日期間男性能量較強，可以解讀為婚姻運勢。」完全講中了她的婚期。