曹查理狀態大不如前 退休後身形消瘦一圈近況惹人關注 健康亮紅燈曾半身麻痺死過翻生

76歲「三級片天王」曹查理自從試過半身麻痺留醫8天險死後，去年8月在官方社交媒體宣布退休，當時他搭飛機離開內地南充，有指他回港長住方便休養身體。曹查理退休後消失了一段日子，直到日前終於見到他的出現，不過身形明顯瘦了一圈，幸好精神狀態尚算不俗。

曹查理的近況令外界甚為關注

譚炳文的女兒譚淑瑩日前在FB貼上多張相片並說：「4.11專程到順德容桂肥哥哥的雲吞麪店捧場，祝「泰昌二叔公小麵館」客如雲集，生意興隆，晚上去私人農莊食農家菜。」原來當日同行還有曹查理、區靄珊和鄭恕峰等人，不少人對曹查理的近況甚為關注。金牌監製梅小青亦有留言：「很久沒見曹查理了！」譚淑瑩回覆：「他現在樟木頭寫意生活。」

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曹查理自爆半邊身麻痹險死要留院8日

曾於90年代有「三級片天王」之稱曹查理，當年憑周星馳電影《整蠱專家》客串藥房賣春藥的「單眼佬」而為人熟悉，其後又曾拍了超過80套「愛情動作片」，但最後因電影市道低迷已淡出影圈，曹查理轉型北上發展並移居內地，多年來努力經營抖音，不過狀態突然急速衰老，頭髮越來越少頭頂十分稀疏兼已變白，其後曹查理自爆身體出現問題：「健康是我們一生最重要最重要的事情。」原來他半邊身麻痹險死，更留院8日：「我第二日才到醫院去，他說你超過了24小時，你就是拜拜。我沒有超過24小時，第一天打差不多12點，就打999去醫院，在醫院逗留了8天，很辛苦呀，那個時候都很想朋友過來看我。我現在這個年紀，怕不怕？我不怕，死是應該的。但是我不想來到這個世界，我先走了，走了就給人家一個懷念，今天懷念你，明天想你，後天不想，對吧。」經此一役，曹查理決定退下來好好休息，其助理在官方抖音頻道上載影片，指「我們一起等待查理哥的回歸」。片中看到助理送曹查理到機場並稱他回港定居，助理又透露與曹查理工作接近20年，對方一直關心、照顧每位員工，與電影中「賤格」形象截然不同。曹查理亦直播交代近況，公開表示要退休，他指生活變得相當規律：「從前很喜歡喝8+1（酒），現在都已經把它戒掉了，醫生說你以後再喝8+1（酒），你就會拜拜了。我是給大家一個忠告，身體是最重要的，我不想這麼快就離開這個世界了。」曹查理的助理亦表示官方頻道並不會關門大吉，而是希望未來有機會拍一些曹查理的退休生活。

曹查理粗略估計拍了起過80套港產三級片

曹查理曾表示因為三級片致富，粗略估計拍了起過80套港產三級片，連同其他曾演出的港產電影共有280多套：「我當時六萬蚊一組，日日開工開足幾年，試過有一次嚟到現場，導演覺得個境唔得，照出糧叫我收工！其實我唔介意人哋點睇，因為最緊要記得我，而且好多女明星都係得遠觀，我就可以同佢哋親近，所以唔抗拒。」雖然與葉玉卿、陳寶蓮、日本AV女優村上麗奈等性感尤物「床戰」，不過曹查理坦言拍三級片多少對他有影響：「我冇拍戲的時候去內地玩，而且一定會帶大堆銀紙去，然後就派錢。但係我冇後悔，不知幾開心，拍嗰陣時啲靚女要剝衫俾我睇，俾我揸，畀我錫，我仲有錢收，何樂而不為？」曹查理坦言即使結了婚依然繼續去玩：「結婚同出嚟玩有乜嘢關係？就算結咗婚都好，都要出嚟玩㗎，唔出嚟玩，成日對住老婆都會悶啦。就好似你幾鍾意食一樣嘢都好，食得多都會厭，一定要用其他嘢去調劑一吓。咁樣食法先會滋味，而且喺有比較嘅情況之下，先知到原來原本嗰樣嘢，真係自己最鍾意嘅。」曹查理在2024年驚爆已經離婚：「大家性格不合，就是生活方式都不同，所以決定跟她離婚。」

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