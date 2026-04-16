Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曹查理狀態大不如前 退休後身形消瘦一圈近況惹人關注 健康亮紅燈曾半身麻痺死過翻生

影視圈
更新時間：09:00 2026-04-16 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-16 HKT

76歲「三級片天王」曹查理自從試過半身麻痺留醫8天險死後，去年8月在官方社交媒體宣布退休，當時他搭飛機離開內地南充，有指他回港長住方便休養身體。曹查理退休後消失了一段日子，直到日前終於見到他的出現，不過身形明顯瘦了一圈，幸好精神狀態尚算不俗。

曹查理的近況令外界甚為關注

譚炳文的女兒譚淑瑩日前在FB貼上多張相片並說：「4.11專程到順德容桂肥哥哥的雲吞麪店捧場，祝「泰昌二叔公小麵館」客如雲集，生意興隆，晚上去私人農莊食農家菜。」原來當日同行還有曹查理、區靄珊和鄭恕峰等人，不少人對曹查理的近況甚為關注。金牌監製梅小青亦有留言：「很久沒見曹查理了！」譚淑瑩回覆：「他現在樟木頭寫意生活。」

相關閱讀：曹查理痛哭宣布正式退休 孤單推行李進機場疑到一地獨自生活 曾半身麻痺險死

 

曹查理自爆半邊身麻痹險死要留院8日

曾於90年代有「三級片天王」之稱曹查理，當年憑周星馳電影《整蠱專家》客串藥房賣春藥的「單眼佬」而為人熟悉，其後又曾拍了超過80套「愛情動作片」，但最後因電影市道低迷已淡出影圈，曹查理轉型北上發展並移居內地，多年來努力經營抖音，不過狀態突然急速衰老，頭髮越來越少頭頂十分稀疏兼已變白，其後曹查理自爆身體出現問題：「健康是我們一生最重要最重要的事情。」原來他半邊身麻痹險死，更留院8日：「我第二日才到醫院去，他說你超過了24小時，你就是拜拜。我沒有超過24小時，第一天打差不多12點，就打999去醫院，在醫院逗留了8天，很辛苦呀，那個時候都很想朋友過來看我。我現在這個年紀，怕不怕？我不怕，死是應該的。但是我不想來到這個世界，我先走了，走了就給人家一個懷念，今天懷念你，明天想你，後天不想，對吧。」經此一役，曹查理決定退下來好好休息，其助理在官方抖音頻道上載影片，指「我們一起等待查理哥的回歸」。片中看到助理送曹查理到機場並稱他回港定居，助理又透露與曹查理工作接近20年，對方一直關心、照顧每位員工，與電影中「賤格」形象截然不同。曹查理亦直播交代近況，公開表示要退休，他指生活變得相當規律：「從前很喜歡喝8+1（酒），現在都已經把它戒掉了，醫生說你以後再喝8+1（酒），你就會拜拜了。我是給大家一個忠告，身體是最重要的，我不想這麼快就離開這個世界了。」曹查理的助理亦表示官方頻道並不會關門大吉，而是希望未來有機會拍一些曹查理的退休生活。

曹查理粗略估計拍了起過80套港產三級片

曹查理曾表示因為三級片致富，粗略估計拍了起過80套港產三級片，連同其他曾演出的港產電影共有280多套：「我當時六萬蚊一組，日日開工開足幾年，試過有一次嚟到現場，導演覺得個境唔得，照出糧叫我收工！其實我唔介意人哋點睇，因為最緊要記得我，而且好多女明星都係得遠觀，我就可以同佢哋親近，所以唔抗拒。」雖然與葉玉卿、陳寶蓮、日本AV女優村上麗奈等性感尤物「床戰」，不過曹查理坦言拍三級片多少對他有影響：「我冇拍戲的時候去內地玩，而且一定會帶大堆銀紙去，然後就派錢。但係我冇後悔，不知幾開心，拍嗰陣時啲靚女要剝衫俾我睇，俾我揸，畀我錫，我仲有錢收，何樂而不為？」曹查理坦言即使結了婚依然繼續去玩：「結婚同出嚟玩有乜嘢關係？就算結咗婚都好，都要出嚟玩㗎，唔出嚟玩，成日對住老婆都會悶啦。就好似你幾鍾意食一樣嘢都好，食得多都會厭，一定要用其他嘢去調劑一吓。咁樣食法先會滋味，而且喺有比較嘅情況之下，先知到原來原本嗰樣嘢，真係自己最鍾意嘅。」曹查理在2024年驚爆已經離婚：「大家性格不合，就是生活方式都不同，所以決定跟她離婚。」

相關閱讀：75歲曹查理驚爆走出鬼門關！半邊身出現麻痺翌日進院 留院8天狀態極辛苦：很想朋友過來看我

 曹查理親姐姐張智霖媽媽少女靚相：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
12小時前
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
影視圈
16小時前
美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告。路透社
伊朗局勢｜美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告
即時國際
2小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2小時前
星島申訴王 | 退休婦帳戶離奇被駭 亂買末日期權 900萬積蓄瀕清袋 哀嚎：天塌下來
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
2小時前
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
即時國際
12小時前
河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，老人私拉繩索曬粟米封路釀禍。
河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回
即時中國
23小時前
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
家居裝修
4小時前
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
商業創科
4小時前
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
影視圈
12小時前