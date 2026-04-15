25+英皇群星演唱會丨容祖兒談王雙駿辭任：繼續溝通影響不大 尊重張敬軒：最大關心是支持他繼續做好作品

容祖兒（祖兒）、關智斌（Kenny）及經理人霍汶希（Mani）今日到尖沙咀出席出席「EEG 25+ 限定展」，在星光大道設置11個大型「當年今日」藝人展板及10組打卡歌詞鏡。對於《25+英皇群星演唱會》音樂總監王雙駿突然辭任，祖兒覺得影響不會太大，現在與團隊及他繼續溝通。被問到傳出王雙駿沒有與歌手接觸？祖兒表示真的不知道，可能這個演唱會十分大型，而且有很多單位，但對她來說是沒有問題。

Kenny指王雙駿是尊敬的前輩

Kenny指出王雙駿是自己很尊敬的前輩音樂人，事件牽涉太多單位，可能過程上有些溝通不清晰，但知道對方前期已經幫大家打好演唱會根基，現在大家很期待做好這個騷；Mani則指王雙駿很好，之前已將整個音樂會不同章節的音樂構思好，其核心團隊（包括黃曉暉Goro等）留任，只是職位名稱問題，而王雙駿5月3日仍要擔任謝霆鋒內地演唱會總監工作。

Mani解釋謝霆鋒只做一場原因

Mani透露，製作這次演唱會最大困難是將十多個演唱會濃縮成一個，公司投資達九位數，最重要是紀念25周年而非為賺錢。這次謝霆鋒只做一場，出現一些網民投訴？Mani表示，大家仍可去內地不同的地方欣賞霆鋒的巡演，至於陳偉霆因工作關係亦只會演出一場，問到可會邀請已離開了公司的陳奕迅參與？Mani聲稱會邀請他來欣賞。

容祖兒談啟德個唱熱身計劃

被問到祖兒是否借公司演唱會作為個人在啟德開騷的熱身？祖兒表示因為公司演唱會，現在已經「開Turbo」做運動，與全新舞蹈團隊製作期間限定演出，這次一晚會是快歌，另一晚則是慢歌，至於自己的個人演唱會則有待正式公布。

祖兒加入公司25年感謝栽培

此外，祖兒加入公司足足25年，她表示今日來到自己人生首張巨型海報張貼之地，海報上印有自己樣子及「一把不能逃避的聲音」的大字，很感謝公司用心栽培，給予自己信心和支持至今。她亦向Kenny送上祝福，希望他的肌肉保持多十年、廿年，與唱功一樣越來越紮實，演唱會越開越遠。Kenny則透露，不會將之前自己演唱會健身騒肌部份放在這次演出上，反而是與其他歌手Crossover時製作出更精彩更性感的演出。

張敬軒演出仍跟客戶商討

問到張敬軒（軒仔）是否已落實可以演出？Mani表示仍跟客戶商討，需要遲些由官方團隊公布，若軒仔能夠出席，一定兩場也會現身。

張敬軒取消追蹤好友事件

對於軒仔取消追蹤圈中多位好友一事，祖兒覺得最大的關心是繼續支持軒仔，希望他繼續做好作品給喜歡他的樂迷，這是自己最想見到的事，其他的事便尊重他。被問到可有關心軒仔的情緒？祖兒說：「佢見慣世面，有經驗同智慧消化到。」Kenny則指大家無需那麼認真，社交媒體只是一個平台，人與人之間的溫度並非網上，他私底下也有聯繫軒仔，相信他有足夠智慧消化情緒，作為朋友只需給予他空間。問到事前有跟他交代嗎？他說：「我也不明為何大家刻意進入某人戶口內留意數字，我沒有特別去留意，網上不代表真實發生朋友間的關係。」

軒仔一直熱心關注年青人

Mani則指，軒仔一直熱心關注年青人，所有人也知道，他參加教育局及勞工署等，幫助年青人尋找工作，是義不容辭幫助、鼓勵及熱心幫助年青人。問到軒仔參與更生特項導師之前是否先向公司交代？Mani說：「對 ，一直透過公司申請去做，公司完全支持，公司一直覺得上天給予歌手及藝人那麼大影響力，他們的義務應該用自己的影響力去影響別人，令所有人及年青人更加好，（會有其他藝人加入導師行列嗎？）不排除有其他藝人。」