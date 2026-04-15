前TVB女神梁凱寧拆解「Jayden之亂」狠批半中半英溝通影響發展 轉行言語治療師為基層兒童發聲

近日兩位網絡紅人Matthew及Janice因在Instagram發布的一段模仿影片，以誇張語氣演繹部分港媽的中英夾雜說話方式，配上「中英夾集有助Children盡快pick up English」等內容，如「Jayden，你唔勤力啲swim，媽咪同爸B會angry㗎！」影片配以「中英夾集有助Children盡快pick up English」等反諷註解，結果影片迅速在網上瘋傳，這股「Jayden之亂」在網上掀起熱話。

梁凱寧狠批「半中半英」溝通方式

前TVB新聞女神、現職言語治療師的梁凱寧（Maggie）日前在香港電台節目中舉例，不少家長習慣對子女說：「快啲 put down 個 toy！」她以專業角度狠批不少香港家長習慣「半中半英」的溝通方式，雖然看似洋化，但只會讓小朋友只吸收到「碎裂詞彙」，難以建立正確的句子結構，隨時影響小朋友的語言發展。

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梁凱寧在節目中提出3個實用建議

梁凱寧在節目中提出3個實用建議，幫助家長進行正確的雙語教育。第一招是「建立語言邊界，One Parent, One Language」原則，例如爸爸講中文，媽媽講英文，讓小朋友在與不同對象溝通時自動切換至相應的語言系統。第二招是「按時間或地點劃分」，設定「語言區域」，例如客廳講中文，書房講英文，或者周末定為「English Day」，讓小朋友明白特定情境要用特定語言。第三招是「整句對照，拒絕單字夾雜」，避免講「呢個係Apple」，正確做法是講完中文「呢個係蘋果」後，再講成句英文「This is an apple」，幫小朋友建立完整語法。節目播出後不少網民留言讚賞她「美貌與智慧並重」：「凱寧姐姐真係好專業，講得好有道理」、「終於有人用專業角度分析呢個現象。」、「身材咁好仲要咁有料，真係完美。」亦有網民表示：「睇完先知原來中英夾雜對小朋友咁有害。」、「多謝凱寧姐姐教路，我以後會注意。」

梁凱寧曾稱讀言語治療並不是為錢

梁凱寧大學時期在浸大修讀傳理系，曾經在TVB新聞部實習，當年她憑著靚樣及好身材，成為網民眼中的新聞之花，惹起關注。2016年開始，梁凱寧正式擔任TVB《香港早晨》的主播，其後在2017年更與褚簡寧共同主持《睇新聞·講英文》，2018年成為《午間新聞》主播之一。但至2019年9月，她在電視上向觀眾告別，暫別主播生涯後，在中文大學修讀言語語言病理理學碩士課程，她曾大晒考獲GPA 3.6分的成績表。早已正式成為衞生署認可言語治療師的梁凱寧曾稱讀言語治療並不是為錢，希望積累足夠經驗，可以開一間屬於自己的言語治療診所，以相宜的價錢甚至免費去幫助無經濟能力、有言語障礙的小朋友和弱勢社群，來回饋社會。

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