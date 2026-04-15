柯震東傳秘戀韓女團成員舒華1年半  柯媽大讚女方「有家教」  舒華粉絲不滿男方吸毒黑歷史

台灣男星柯震東憑藉Netflix影集《乩身》再創事業高峰，感情世界也同樣有着落。最新消息指，他與韓團(G)I-DLE的台灣籍人氣成員葉舒華已秘戀長達一年半，戀情不但穩定，更傳出舒華已見過男方家長，且柯震東的媽媽對她印象極佳，大讚「有家教」，讓這段相差9歲的戀情越來越「似層層」。

舒華粉絲曾出征柯震東社交平台

事實上，柯震東與舒華的緋聞早在2024年就已甚囂塵上。當時柯震東舉辦生日派對，合照中驚現舒華身影，引發外界高度關注。一個月後，舒華在IG引用新歌歌詞發文「Hey~ i love you」，柯震東更現身留言，頻繁的互動讓關係啟人疑竇。

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舒華從沒否認跟柯震東緋聞

然而，由於柯震東過往曾有吸毒被捕的紀錄，這段緋聞引來舒華部分粉絲的強烈反對，擔心他的背景會影響舒華的形象，甚至一度「出征」柯震東的社交平台，迫使他無奈刪除留言並道歉。儘管女方的韓國經紀公司曾發聲明稱「傳聞並無事實根據」，但值得注意的是，向來個性率直的舒華本人，由始至終從未正面否認過這段關係。

柯震東對舒華讚不絕口？

據消息人士透露，兩人的戀情在圈內早已不是秘密，只是礙於韓團的嚴格體制與粉絲壓力，才一直小心翼翼地維持。而讓這段關係浮上檯面的關鍵，在於柯震東的母親。據悉，柯媽曾在親友聚會中大方提及舒華，認為她落落大方、非常有家教，給予了極高的正面評價。不僅如此，柯媽更將舒華與兒子過往的幾段戀情相提並論，似乎已將她視為穩定交往的對象，間接證實了舒華已融入柯家。對於兩人秘戀的傳聞，柯震東經紀人則回應：「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝！」

柯震東曾涉毒成功翻身

緋聞的男主角柯震東，1991年出生，於2011年憑藉電影《那些年，我們一起追的女孩》一炮而紅，並一舉奪得金馬獎最佳新演員，星途備受看好。然而，2014年他因吸毒事件重創演藝事業。近年來，他力圖轉型，陸續以《再見瓦城》、《不夠善良的我們》等作品中的成熟演技，重新獲得業界與觀眾的肯定。

舒華台韓擁極高人氣

而女主角葉舒華，2000年出生於台灣桃園，是備受矚目的韓流明星。她高中時毅然休學，遠赴韓國追尋星夢，現為Cube娛樂旗下人氣女團(G)I-DLE的副唱與門面。舒華憑藉其獨特的清冷氣質與舞台魅力，成功克服出道初期的批評，近年在韓國與台灣都擁有極高人氣，更曾被列為全球百大美女之一。

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