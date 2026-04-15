全港戲院日丨廖子妤望承衛詩雅好腳頭爭金像影后 讚窮男友盧鎮業減片酬拍學生作品好善良：唔賣慘

「全港戲院日」將於4月25日全港所有52間商業戲院，所有場次任何放映和影院類型（包括貴賓院），戲票均劃一票價30元，將於4月22日中午12時起陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。廖子妤（Fish）今日以活動大使身份出席記者會，分享到戲院睇戲的樂趣。

Fish分享入戲院睇戲樂趣

她表示擔任活動大使，既開心又榮幸，感覺要將好東西介紹畀大家，更謂自己任何類型電影都會睇，記得三、四歲時父母帶她入戲院睇林正英電影，雖然好驚，但又好想睇：「我年青時喺電影節，一日最高紀錄睇四、五部戲，𠵱家就睇一、兩部戲腰骨要抖抖。」她又指會跟男友盧鎮業（小野）到戲院睇戲，雖然藝術觀點與角度不同，但跟對方好多時觀點一致，又指4月25日自己有工作在身，當日未能為「全港戲院日」宣傳，但就算不是戲院日，她也很享受入戲院睇戲，因為可以手機離手專注睇戲。

衛詩雅去年做大使奪影后

談到去年為該活動擔任大使的衛詩雅，成功在金像獎頒獎禮首奪影后。問到她可有信心憑電影《像我這樣的愛情》勇奪影后殊榮？Fish笑言希望自己可以有斬獲，亦想今次做活動大使帶來好腳頭，但現在仍未準備好戰衣，因為未試完衫，還以為尚有時間，但原來頒獎禮日子臨近。談到可覺一年只有一日「全港戲院日」會否太少？她笑坦言覺得少，可以三個月或半年舉行一次，希望政府多多支持電影發展，又認為從中可帶動香港旅遊經濟。

上月Fish在《香港電影評論學會大獎頒獎典禮》中憑《像我這樣的愛情》成為影后。

衛詩雅去年擔任活動大使後，奪金像影后。

廖子妤讚男友盧鎮業善良。

Fish爆初來港窮到得25元

另外，提到男友小野為專注演員發展，銀行存款一度僅剩300元港幣，雖然經濟拮据，仍減輕學生負擔而主動減酬拍攝學生作品。廖子妤大讚男友是一位很善良的人，對方也很想支持和培育新一代發展，又指自己初來港發展試過窮到得25元：「我哋唔係『賣慘』，𠵱家仲捱緊。」問到可覺跟男友互相旺大家？她笑言可以再好一點。談到她可知男友的戶口有幾多錢？她笑言跟男友財政獨立，可能對方戶口現在有三千元，又指演員的收入並非來自拍戲，反而是商業工作。