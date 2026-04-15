林嘉欣做足14年「法國五月」大使 近距離獨賞蒙羅麗莎珍品驚見眼眉上有裂紋 董事會何超瓊臨時缺席

林嘉欣今日到中環出席「法國五月」宣傳活動，她已第14年擔任該活動大使。原定也會出席今日活動的法國五月藝術節董事會聯席主席之一的何超瓊，大會向傳媒表示臨時收到通知她未能出席。

嘉欣自薦換大使

嘉欣表示，由於自己已經做了14年大使，一到場便跟藝術節董事會聯席主席之一的鄭陶美蓉說，是時候需要換一換大使吸引更多人注視及推廣法國文化。不過，14年來擔任大使也令嘉欣學到很多新事物，豐富了她的人生。今年她更有機會在羅浮宮休館日獨佔「蒙羅麗莎」，可以在兩、三尺近距離欣賞這幅珍貴的藏品，終於明白到全球最有魅力、最注目的模特兒帶來的震撼。她更看到畫作上方的裂紋，若每年不做好修補工作，裂紋便會順勢在「蒙羅麗莎」的眉頭出現。

嘉欣復活節日本自駕遊成「排毒之旅」

「法國五月」其中一項活動就是在中環大館舉行的免費馬戲表演，嘉欣屆時一定會帶孩子們去欣賞，因為馬戲可以打開小朋友的創作幻想，問到剛剛於復活節與孩子們到日本自駕遊的情況？她表示，這個是「排毒之旅」，大人小朋友同樣都只能每天上網1小時，其他時間便是一起玩遊戲及看水族館等活動。

嘉欣陶瓷展擁抱不完美

嘉欣現正於台灣舉行個人陶瓷展「餘靜」，宣傳上以生命痛苦蛻變為題。被問到是否將自己的痛苦展現出來，嘉欣解釋不是，展覽主要是講述擁抱不完美。她說人大多是想展現最美好的，但完美、不完美又怎樣定義呢？人生就是不完美。「餘靜」是燒陶瓷時柴火的尾聲變為很多煙，用來比喻人生的好與不好也會過去，因為人生是困難的，怎樣用正向去面對這件事。被問到可會將台灣的陶瓷展搬到香港展出？嘉欣表示不會，因為170件展品現時只賣剩8件，所以沒有辦法搬來香港展出。加上那些展品是特別為該場地空間而製作，也沒理由放到其他展場展出。

嘉欣七年失敗終見成績

既然作品大受歡迎，在陶瓷製作上是否為她帶來重大鼓舞？嘉欣笑稱，大家只是看不見她失敗的時刻。她說7年來製作陶瓷不斷地失敗，自己樂於失敗，大家現在才見到好成績。7年來她已做了過萬件陶瓷，她感到不去試、不去失敗，便不會進步。

林嘉欣5月拍新導演電影

工作方面，嘉欣表示5月便會幫助一位新導演進行拍攝，之後8月便要為另一套電影開工。被問到可會再接拍電視劇，她表示還未知，先看看6月《The Season》播出後的反應如何。她聽聞若然收視好的話便可能有機會開拍續集，她說：「我也有點緊張，因為這是我首次用英語去演戲。」