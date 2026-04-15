江圖離世丨邵音音貼合照念「電視上第一個愛人」：總會見到他和媽媽 被吳楚帆經典金句鬧足幾十年

被譽為「亞視傳奇綠葉」的江圖今日（15日）因心臟病離世，享年89歲，藝人田啟文（田雞）證實消息：「（江圖）真的走了，今天早上7時多，心臟病走。」江圖在演藝界縱橫超過60年，麗的電視及亞洲電視效力接近35年，是少有的亞洲電視忠誠藝人之一。江圖的死訊傳出後，不少藝人都感到婉惜。

邵音音盼電視上的第一個愛人一路好走

邵音音在IG貼上與江圖最後一次合照並說：「七十年代在麗的電視劇裡我是個上海街頭的流鶯，江圖是個警察，見到我就抓。後來才知道他喜歡我，最後我終於找到護我一世的男人。過著幸福的生活。有個美好的家庭。這是我與江圖友誼的開始。他很孝順。他的媽媽是我的歌迷。不論我在那裡演出，台下總會見到江圖和他的母親。後來我們成了麻將腳。彼此的鐵粉鐵腳。萬事不由人計算，一生都是命安排。江圖。電視上的第一個愛人，一路好走！永遠懷念！」

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袁文傑永遠懷念江圖

同樣在亞視效力多的袁文傑，今日亦有在IG貼上多張昔日與江圖曾合作的劇照並說：「懷念江圖叔！早兩天和A記同事茶敍才提到你，你曾跟我講：很陶醉於這個演藝行業…永遠懷念你。」陳煒亦有在發文下留言：「RIP圖圖。」曾經與江圖在電影《叔．叔》合作的袁富華表示：「佢係一個好好嘅前輩，希望佢完成自己嘅使命，好好休息喇，喺天國繼續開開心心。」

吳楚帆的經典名句原來與江圖有關

江圖在60年代入行初期曾拍過不少粵語片，首部參與的電影《香港屋簷下》飾演富家子Henry，吳楚帆的經典名句「食碗面反碗底」，原來在戲中痛罵「Henry」江圖兩父子的對白，這一幕至今成為佳話。後來江圖轉戰電視圈，先後在麗的、無綫、佳視演出，佳視倒閉後，重投麗的，一做就做了接近35年，數十年來拍了逾百套電視劇。江圖曾說：「有人問過我點解咁少拍電影？我拍電視一日三組戲，又古裝又時裝，如果拍一、兩日都仲度到期，拍一套戲就抽唔到身。」

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