胡美儀由演藝界晉身心理治療 旺角busking免費輔導播正能量

大家本周六路過旺角東火車站，遇見「藝人」胡美儀busking（街頭表演），不要以為她重返演藝界，原來她已轉了跑道，早於13年前修畢心理輔導，變身成專業心理治療師。周末的busking，她將會獻唱鄧麗君名曲《漫步人生路》，以「唱」與「談」結合的嶄新情緒輔導手法，向市民傳遞豁達、樂觀、積極的人生哲思，向社會推廣心理健康。

胡美儀學會接受別人的好

胡美儀形容：「心理輔導給了我第二個生命」。年屆五十，她才踏入陌生領域，這個決定源於她生命中最幽暗的角落。兒時家庭的不幸、成年後不懂接受愛的執着，讓她長期未能體會到何謂快樂。直到接觸心理輔導，在某個時刻「心融雪」，她才開始對愛有感覺，學會接受別人的好。這段自我療癒的歷程，促使她希望將所得回饋社會，推動「心理治療」給大眾認識。她更期望發揮藝人的影響力，擔任宣傳大使，幫助更多人走過生命的低谷。

胡美儀早於13年前修畢心理輔導，變身成專業心理治療師。

周末的busking，她將會獻唱鄧麗君名曲《漫步人生路》，向市民傳遞豁達、樂觀、積極的人生哲思。

胡美儀將首次夥拍「香港街頭Busking先驅」羅金榮街頭唱談。

胡美儀盼城市充滿生命力

「唱」與「談」是胡美儀的情緒輔導模式：一邊演唱，一邊在歌曲間隙與台下觀眾聊天，話題圍繞心理輔導。她選擇鄧麗君的經典名曲，正是看中歌詞裏「漫長曲折的人生道路」意象──從心理情緒角度詮釋，鼓勵大家不畏艱難、相伴前行，追求理想之餘亦要懂得享受當下風景。這種「沉浸式演唱」令歌詞承載更深層意義，視野也更為廣闊。心理輔導不必局限於四面牆之內，胡美儀表示：「這場接地氣的活動只是開始，我冀望街頭能成為一條充滿活水的河流，讓整座城市充滿生命力！」

胡美儀希望藉着歌聲，提醒市民始終對生活懷抱希望。

胡美儀期望發揮藝人的影響力，幫助更多人走過生命的低谷。

今次busking以「唱」與「談」結合的嶄新情緒輔導手法，向社會推廣心理健康。

胡美儀藉歌聲傳遞豁達樂觀

胡美儀坦言，舉辦這次活動是受大埔宏福苑大火事件的啟發，事情發生後令她深感社會上有不少受情緒困擾的市民急需支援，卻未必懂得或願意主動求助。她希望在街頭邀請大家自由敞開心扉，讓途人無需預約、毫無壓力地聊上幾句，便是莫大的舒緩。藉着歌聲，她傳遞豁達樂觀的人生哲思，以歡笑化解悲傷，提醒市民始終對生活懷抱希望。胡美儀期望，是次活動能為業界帶來啟發，推動更多同路人加入，甚至引起政府對市民情緒健康的關注，最終促成「心理輔導節」的誕生。

胡美儀孖羅金榮街頭唱談

她將首次夥拍「香港街頭Busking先驅」羅金榮，以及「生命規劃師」賴惠琼，在本周六晚上7時至9時，於旺角東火車站對出空地舉行這場街頭唱談，以輕鬆互動的方式，引領公眾從歌聲中探討情緒管理與心靈療癒良方。活動當日將提供10個即場情緒輔導名額（先到先得），市民亦可掃描二維碼登記以獲免費情緒輔導服務。此外，胡美儀心理工作室將免費送出20本輔導心理學家葉大為博士著作《悲痛中的曙光──大埔宏福苑災後心理支援導引》給現場人士。