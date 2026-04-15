66歲張德蘭紅館開騷前驚傳意外！試衫時跌倒疑甩骹狀甚痛苦 急召救護車送院

66歲「四朵金花」張德蘭為慶祝入行60周年，將於5月30日在紅館首度舉行《相識是緣份張德蘭演唱會》，連日來張德蘭為演唱會進行籌備工作，今日（15日）資深製作人楊紹鴻在FB發文：「今日同德蘭試衫同埋試妝，點知德蘭一不小心跌倒，懷疑甩骹，現在call車入醫院，希望佢冇事。」張德蘭演唱會公司回覆《星島頭條》：「暫時未覆最新情況，等緊通知。」

張德蘭坐在椅上驚惶失措

相中所見，張德蘭坐在椅上驚惶失措，另一張相看到她用右手撳着左手的肩膊，神情略見痛楚，不過楊紹鴻未有透露張德蘭最新狀況，不少網民留言問候，希望她早日康復。張德蘭曾表示今次紅館個唱將濃縮過去60年來的歌曲與大家分享，因為年紀漸長，感覺時間過得很快，加上朋友移民等種種問題，希望大家要珍惜眼前人。

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張德蘭自認生活好規則律

張德蘭為了今次的演唱會，特別錄製四首新歌《快意人生》、《惜緣》、《記親恩》及《活在當下》，她笑稱擔心在個唱上會感觸落淚，所以要提醒控制自己，不可影響表現，又指為個唱練舞配合歌曲，今次歌單亦很長，除了有經典歌，也會有一些少唱的歌曲。至於今次開騷可有打亂生活？張德蘭自認生活好規則律，為了開騷開始要試衫、整髮型、開會等，不過老公也很支持她。談及演唱會嘉賓，她表示要保持神秘，但自己不介意跟新生代歌手合作，因為喜歡嘗試新事物，又指新歌《活在當下》以新元素唱法，過程中也有很多新嘗試。

張德蘭60年代以童星身份入行

張德蘭在60年代以童星身份入行，70年曾與沈殿霞、汪明荃、王愛明組成香港女團「四朵金花」而爆紅，參與《芸娘》、《董小宛》等電視劇演出，亦有一段時間在長壽節目《歡樂今宵》演出。在1988年與圈外男友楊偉誠結婚後，全面淡出香港娛樂圈。直到近年才偶然出席活動。楊偉誠曾透露二人相識的經過，一次張德蘭在街上遭飛仔撩，得到當時並不認識的楊偉誠出手相救，到後期楊偉誠到電視台任職助導，二人再次相遇，之後一拍即合開始拍拖，十分有緣。到之後結婚，張德蘭選擇淡出娛樂圈，而得到老公的鼓勵下，張德蘭開始努力進修並成為註冊中醫。而楊偉誠就表示，他一生做過最正確的事，就是娶得張德蘭這位好太太。

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