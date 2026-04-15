姚嘉妮前夫林祖輝轉戰澳門飲食業 大讚營商環境更佳 享受當地夜生活：喺香港好耐冇試過

曾先後效力亞視及TVB的林祖輝已轉行從商多年，與姚嘉妮婚後育有一對子女，二人卻於2024年突然宣布已離婚多年，令不少人驚訝。林祖輝自與姚嘉妮離婚後，已息影多年的他，曝光率亦隨之大減，近日他罕有接受好友李婉華網上直播節目訪問談及近況，更透露在澳門做飲食生意，分析澳門與香港的營商環境。

林祖輝進軍澳門飲食業分析港澳兩地

林祖輝表示近年進軍澳門飲食業，起初是受邀為一位商人寫自傳，其後再有另一工作是為好友的爸爸寫自傳，由於兩位都是澳門人，因而對澳門加深了認識。去年再因機緣巧合，為好友由零開始管理一間餐廳，據他分享該餐廳開設於高級酒店內，已開業約半年。他大讚現時澳門飲食業越做越旺，比香港優勝。林祖輝表示：「澳門民生做得幾好，佢哋人口冇咁多，變相有更多資源投放喺民生度。」此外，他亦觀察到澳門仍然有夜生活，相反香港大部份餐廳晚上9時已經關門，因此可見澳門飲食業明顯更加興旺。

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林祖輝分析港澳兩地人心態

林祖輝亦感嘆，澳門人與香港人雖然外表上沒有太大分別，但內心卻有不同。他指，他觀察到澳門人普遍比香港人快樂，「普遍都比較開心、安樂，佢哋周末會出嚟飲吓嘢，傾吓偈，但香港人就好多時……就係做嘢（工作），或者留喺屋企唔好亂使錢，氣氛唔同。」相較於香港的急促高壓，林祖輝形容澳門的生活節奏更「Chill」。由於生活成本相對較低，市民有更多可支配收入和時間投入個人興趣，形成了更健康的消費文化和夜生活。他笑言，自己在澳門偶爾會和朋友暢飲至凌晨四點，這在夜生活日漸式微、餐廳早早關門的香港已不復見。他說：「我喺香港好耐冇試過啦，喺香港而家大家都冇乜夜生活，但澳門好普遍，可能因為澳門太多酒店，好多三班制，好多人放咗工未必咁快返屋企，都仲會出嚟飲杯嘢，亦可能啲人有啲閒錢。唔似香港而家好多餐廳，9點就同你講要last order，9點半已經閂燈想你走。」他形容這些服務態度令香港人減低夜間外出消費的意欲。

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林祖輝指澳門營商環境佳

對於有網民指，在澳門生活的花費不比香港低，林祖輝以他的經驗作分享，他表示現時居於澳門的宿舍附近就是民生區，物品普遍的價格跟香港差不多，甚至更低。而當地與香港最大的差別在於租金價格，他說：「我聽講如果要喺澳門租個OK嘅單位，其實可能幾千蚊得喇，香港你連劏房都租唔到。」而且香港餐飲業長期面對「請人難」的困境，年輕一代的工作觀念轉變，不願投身辛苦的服務業。相反，澳門受惠於鄰近珠海的地理優勢，可以有效引進大量外勞。許多員工每天經拱北口岸通勤，解決了本地勞動力不足的問題。林祖輝透露，即使是一間餐廳的主管級職位，月薪一萬多澳門元已能請到有經驗的員工，這在香港是難以想像的。

林祖輝更指，澳門的餐飲市場客源更清晰。他的餐廳會針對本地人推出性價比高的餐點，同時也為消費能力強的遊客和賭客提供高級餐飲選擇，做到「豐儉由人」。反觀香港，近年市民消費趨向保守，「兩餸飯」的興起便是一個側面證明，市場環境對經營者而言更具挑戰。

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林祖輝姚嘉妮昔日生活相：