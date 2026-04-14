正義女神丨陳若思演繹殺貓「癲瘋少女」獲封「李心潔2.0」 急澄清非本色演出 自爆三度試鏡爭贏角色

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼及戴祖儀主演的律政劇《正義女神》，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。昨晚的焦點劇情，是鄭邵玲（蔣祖曼飾）重遇之前曾成功感化的少女梁雅文Cat（陳若思飾），阿Cat將邵玲奉若神明，令邵玲重拾教化工作的信心及熱誠，並將辭職一事擱置。阿Cat兩年前因毒殺貓咪被檢控，最終因邵玲感化報告代為求情被輕判，阿Cat因而視邵玲為大恩人，經常主動求見邵玲，但由於行徑過份親密、神情也常帶詭異，令邵玲略感不安…

Amber虐貓戲展現魔性

昨晚陳若思（Amber）表現十分搶鏡，出場有種清新少女感的陳若思、很快行徑便越發詭異，除了對著蔣祖曼的神情幾近癡迷、令人不安；她兩年前在家中被母親顏千汶強逼說出預早寫好的「悔詞」時，感覺亦恍如機械人般空洞，感覺極度不尋常。而在Flashback的殺貓片段中，陳若思更是施展渾身解數演繹「癲瘋」狀態，無論對著可愛的貓咪、或是被毒死的貓屍體，都流露出一股夾雜著空洞、詭異、迷幻、及神經質氣質，加上魔性十足的傻笑，相當可怕，不少網民亦留言大感心寒：「我真係發惡夢你虐待我啲動物」、「表現得很好，目前你和高文彬是這部劇最可怕的兩個人」、「真的好厲害，尤其是神態和微表情」、「一出場有種小清新感覺，但及後愈見陰沉的反差，看著看著有點毛骨悚然。」清新與邪惡反差之強，獲封「天使魔鬼混合體」，更有網民指她是有鬼后之稱的「李心潔2.0」。

陳若思愛狗之人演虐貓狂徒

談到是次「癲出彩虹」，陳若思之前曾在社交網透露，前後共試了3次鏡才成功得到Cat這個角色，她透露為了投入角色、事先做了大量功課：「我幾乎翻閱了所有經典的、關於情緒困擾與心理壓力的電影，細心觀察並模仿當中那些細膩的眼神、微妙的反應，以及情緒崩潰的瞬間，一點一點地記錄下來。

陳若思直認挑戰很大

陳若思受訪時亦直認Cat對她來說挑戰「真的很大」並指花了很多時間去揣摩角色的內心世界。陳若思本身是一名愛狗之人，所以今次演繹阿Cat絕對是「非本色演出」，她受訪時亦感歎：「看到好多朋友留言說很害怕我、甚至恨我，其實我好開心又有點心疼，開心的是大家真的有投入角色，但同時我也想好好跟大家澄清一下：我從來都沒有虐待過動物，虐待動物是絕對不應該及我絕不會做的事情。戲裏所有畫面都只是劇情，希望大家千萬不要太入戲呀。」