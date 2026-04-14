《愛回家》廠景絕密曝光 「三太」樊亦敏帶隊直擊 後樓梯原來咁嘅樣 爆劉丹有「特權」

處境劇《愛．回家之開心速遞》劇中「熊家」的場景，深入民心。近日「三太」樊亦敏在TVB網上節目《電視城內》，帶領觀眾深入平時不對外開放的拍攝重地，揭開熊家內部的神秘面紗，更分享許多劇組溫馨有趣的幕後故事。

《愛回家》「熊家」真實面貌

錄影廠一向是電視城的禁地，但樊亦敏憑「特權」公開，雖然部分畫面因保密協議而模糊處理，卻仍可窺見熊家多個角落的真實面貌。樊亦敏首先參觀熊家的廚房及廁所，並憶述起在此地與「金城安」周嘉洛拍攝的趣事，還曝光廚房內的西蘭花炒蝦仁竟是真實飯菜。

《愛回家》後樓梯考驗演技

樊亦敏除曝光熊家熟悉的客廳和飯廳，更特別介紹「啤啤」的狗屋，以及劇中常見的後樓梯。樊亦敏笑言：「呢個一定要拍，呢個後樓梯，平時你見我哋行上行落，就係咁行㗎啫。」原來鏡頭後的樓梯只有寥寥數級，演員需靠「走位」及調整角度，在平地上慢慢蹲下，營造上落樓梯的假象。

《愛回家》劇本分兩種尺寸

在參觀過程中，樊亦敏展示出兩種尺寸的劇本，其中一本是特意為劉丹準備的「加大版」，體恤劉丹年事已高，「加大版」可方便對方閱讀。樊亦敏表示：「大本嘅劇本係大到你唔信，咁大本，就係畀丹爺睇嘅，因為佢係大人吖嘛，我哋細路仔咪睇細本。」當樊亦敏走到客廳時，正好遇上「熊家」的兩位成員「豹哥」單立文及呂慧儀。呂慧儀大讚三太：「靚啦，優雅啦，同埋好關心啲後輩，最關心就係丹爺喇。」

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樊亦敏單身事出有因

樊亦敏期間提到劇中獲大龍生寵愛，但現實生活中卻選擇單身，樊亦敏坦言與宗教無關，反而與成長環境有關：「我希望遇到嘅伴侶同自己價值觀一致，對社會或眾生都做一啲事，一齊有機會去服務其他人，要搵適合嘅另一半，亦唔能令對方太辛苦。」樊亦敏自揭曾獲人求婚：「大家自細就認識，佢話我未求過婚，你又未俾人求過緍，都要試一次。我話唔會應承你喎，但求婚戒指可以收，結果我哋係連幾時求婚都寫喺一張紙上，有個證明。」

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樊亦敏對未來會否遇上合適的人不置可否，但起碼試過被求婚，而且結婚是兩個家庭的事：「年輕時相遇，佢係準備生10個仔，但我嘅身體根本無法生育，而你係獨子後面一堆神主牌等你繼承，咁不如你趁年輕搵個生得嘅結婚啦。」樊亦敏認為大家理念不同，而且自己健康問題怕嚇到人。

樊亦敏對婚姻存恐懼

樊亦敏透露有一次與有意思交往的男士食飯，卻突然哮喘發作，導致對方在餐廳呆等半小時：「自己匿咗入洗手間坐喺地下吸氣，連食咖哩飯嘅香料都抖唔到氣，半小時後冇事就我就出番去，男方一定覺得你古怪，係咪同另一位男朋友講電話？」樊亦敏試過病發而要入醫院嚇親朋友。

樊亦敏直認因為父母離婚而有陰影：「關於感情我係有恐懼，因為爸媽離婚，試過一次發噩夢，夢境喺酒店咖啡室同同學High Tea，對方恭喜我：『你就好啦結咗婚，去邊度蜜月呀？唔信？你睇下手上隻戒指？』我即時紮醒直接坐起身，嚇到全身標冷汗。」

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