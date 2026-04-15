「元祖𡃁模」鄧洢玲縷空泳裝挑戰性感極限 網民睇到噴鼻血狀態更勝從前

41歲的「元祖𡃁模」鄧洢玲（阿旦）身材火辣，不時在社交平台大方分享性感靚相，為粉絲大派福利。昨日（14日）鄧洢玲在IG上傳一輯水著美照，引起網民熱烈討論，大讚狀態不減當年。

鄧洢玲泳衣設計盡顯巧思

鄧洢玲發布的相片中，身處充滿陽光氣息的度假別墅，鄧洢玲以一襲極具設計感的寶藍色泳衣，在池邊和白色梳化上擺出多個誘人甫士。鄧洢玲的「戰衣」採用近年流行的單肩設計，胸前的縷空剪裁，巧妙地突顯其豐滿上圍。鄧洢玲下半身配上純白長褲，慵懶地坐在泳池邊，性感之中又帶點隨性，魅力十足。鄧洢玲分享開設Patreon帳號的心路歷程，她表示因為在社交媒體上傳一兩張相片，無法完全呈現每次拍攝的上百張作品，因此決定透過網上平台，更完整地記錄生活點滴、旅程和感想。

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鄧洢玲開設平台記錄生活

鄧洢玲寫道：「每個系列都代表我人生唔同階段嘅感覺，有旅程、有日常、有夢想。係用鏡頭記錄我哋有限時間入面嘅美好瞬間。」鄧洢玲同時感謝一直支持她的粉絲，包括一些已經移居外地的朋友，讓她有動力繼續創作。

鄧洢玲獲網民熱烈反應

鄧洢玲的性感美照曝光後，大批網民留言讚好，更以火焰和心心符號表達激動之情，也有網民讚鄧洢玲保養得宜：「女神」、「靚到癲」、「咁索邊得㗎」、「火辣到流鼻血」、「我要噴血了」等。

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