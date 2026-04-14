KKBOX香港風雲榜｜MIRROR狂掃7席獎項成績驕人 林家謙第6度膺「年度風雲歌手」 Gareth.T首度登榜

今年「KKBOX香港風雲榜」來到第8年，除了「年度風雲歌手」、「年度新人」及「年度編輯推薦歌手」外，今年更新增「年度躍進歌手」獎項，以表揚為音樂努力不懈、尋求突破花盡心思的歌手。

10位風雲歌手9位再度獲選

今年10位KKBOX年度風雲歌手中，有9位歌手及組合為再度獲選，當中包括Anson Lo（盧瀚霆）、Anson Kong（江𤒹生）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）、Jer（柳應廷）、姜濤、林家謙、MC張天賦及MIRROR，而林家謙更是第6度成為「年度風雲歌手」！能再度成為「年度風雲歌手」，林家謙感謝樂迷支持：「多謝每位聽眾，令我可以再度蟬聯，也多謝大家喜歡去年《Evergreen》裡面的四季之歌。」

Anson Lo登本地專輯週榜榜首16周

教主Anson Lo去年舉行一連5場《“KINGDOM”LIVE 2025》，除展現超強舞台魅力外，亦推出首張個人專輯《Kingdom》。他憑《Kingdom》登上 KKBOX「本地專輯週榜」榜首長達16周之久，其中《Heartbreaker》更成為累積榜第2位，及連續16日雄霸「本地新歌日榜」第1位，持續屠榜，成績驕人。

Ian12首歌打入年度單曲累積榜Top 100

專注音樂創作的Ian於去年推出概念專輯《Interlude》，並帶著專輯於倫敦、悉尼、墨爾本及澳門舉行《”TEARS”IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025》巡唱，將高企人氣擴展到海外。專輯一推出即連續26週登上 KKBOX「本地專輯週榜」Top 3， 除碟中歌曲外，Ian連同其他作品，合計共有12首歌曲登上2025 年「本地年度單曲累積榜」Top 100， 無論創作力還是串流實力，皆十分厲害。

Jer7首作品打入百大

Jer柳應廷去年年尾舉行《“The Shape of Breathing” Live 2025》叫好又叫座，今年更宣布加開Part 2；而他的第二張個人專輯《Kintsugi》唱出象徵「崩裂與修復」的成長歷程。Jer 有7首作品，包括《不要活成自己討厭的模樣》、《沒終點的青春》、《大人之後》、《記憶倒行》、《如果一天》、《不要說出來》及與陳柏宇合唱《漂流木〉，登上2025年 KKBOX「本地年度單曲累積榜」Top 100。

姜濤《白果》成年度單曲累積榜第5位

去年年尾舉行 9 場《“LAVA” LIVE 2025》的姜濤，亦推出首張個人專輯《COMPOSITION》，甫即連續16週登上 KKBOX「本地專輯週榜」Top10；單曲成績同樣出色，《白果》為去年「本地年度單曲累積榜」第5位，《I Need You In My Li(f)e》成第6位，並連續31日登上「本地新歌日榜」第1位，成績驕人。

MC第四張專輯連續5週奪冠

MC去年除推出第4張專輯《Sweet & Sour》，收錄不少自己的創作，亦舉行《A sweet & sour night》音樂會。《Sweet & Sour》不但連續5週成為 KKBOX「本地專輯週榜」第1位，碟內的《說謊者》、《懷疑人生》、《一百個未老先衰的方法》、《東邪》、《小心碰頭》，《百萬大道》及與Billy Choi首度合作的《168.5》，均打入「本地年度單曲累積榜」百大位置，實力毋庸置疑。

Edan《純銀子彈》成年度單曲第10位

第四度成為「年度風雲歌手」的Edan，去年與五膠舉行《膠戰RUN FOR YOUR LIVE》發放笑彈，一票難求；推出首張個人專輯《e to E》外，亦舉行了一連 3 場的《「e to E」 LIVE 2025》，其中表演棟篤笑、自彈自唱加跳唱，獲爵屎一致認可多才多藝！除了綜藝之強，Edan在音樂上亦展現才華一面，去年推出的唱作作品《純銀子彈》成為2025年KKBOX「本地年度單曲累積榜」第10位，並連續31日登上「本地新歌日榜」Top 3，表現亮眼。

AK首張專輯霸佔Top10達16週

至於第二次成為「年度風雲歌手」的AK，去年的首張個人專輯《The Trip》，跳唱作品與深情演繹俱備，不同的面向都深得生粉喜愛，專輯一推出即霸佔2025 年 KKBOX「本地專輯週榜」Top10 16週；其他作品，包括《⼼死了幾百次》、《Love Is On The Way》、《月月》與《叛逆動物》都打入2025年「本地年度單曲累積榜」百大位置。

MIRROR第三次成為年度風雲歌手

MIRROR成員在事業上各有發展，但合體後不論是全員合作，或是以小組登場，依然威力無比，例如《手印》奪得 2025 年 KKBOX「本地年度單曲累積榜」第12位，同時連續10日成為「本地新歌日榜」第1位；「夜粥小隊」的《FING!》成為累積榜第36位，亦連續10日登上「本地新歌日榜」第1位，令MIRROR第三次成為「年度風雲歌手」。整個組合雄霸「年度風雲歌手」合共7個席位，人氣高企沒法擋。

Gareth.T憑《用背脊唱情歌》首度入圍

今年首度打入「年度風雲歌手」行列的 Gareth.T，去年以《EXPEDITION 遠征 Gareth.T 湯令山NORTH AMERICA TOUR》於加拿大和美國多個城市演出；緊接又以另一主題《Prince of Sadness》，首登英國舉行個唱，帶著高質的音樂衝出香港。Gareth.T去年一曲《用背脊唱情歌》唱到街知巷聞，歌曲不但連續3星期獲得 KKBOX「本地新歌週榜」第1位、連續29日「本地新歌日榜」第1位，亦成為 2025年「本地年度單曲累積榜」第3位，串流表現之強，毋庸置疑。

馬天佑奪年度躍進歌手

今年新增的「年度躍進歌手」獎項，頒發予2024至2025年點播增長率最高的歌手，結果由獨立歌手馬天佑（Mayao）奪得。Mayao於2025年的總播放量較2024年飆升逾 19 倍，點播增長率為1915%，作品的受歡迎程度，無論在串流平台成績還是坊間討論度，皆有目共睹。對於獲獎，Mayao感性道：「入行多年，我一直在想，我真的可以成為大家願意聽我音樂的『歌手』嗎？直至到遇上《我們什麼都不是》，由當初對唱歌不夠自信，到今日可以得到這個獎，這段路一點不易行。」

晚安莉莉奪年度新人

由Sinnie及阿雞雙主音出發，晚安莉莉以少女搖滾風格獨樹一格，形象鮮明，去年推出首張 EP《Goodnight, Lillie.》，並舉行首個專場音樂會，大獲好評！晚安莉莉的大熱作《我看見今晚的月色很美，你呢？》，連續 4 星期登上 KKBOX「本地新歌週榜」Top 20，獲得樂迷青睞。對於成為「年度新人」，一眾成員高興地表示：「夾了幾年 band，終於一年之內第一次出歌、開專場、還有推出 album，已經很開心，想不到會有這麼多人支持！多謝大家多謝 KKBOX，未來會繼續努力，希望大家多多支持。」

moon tang成年度編輯推薦歌手

向來以廣東話、國語及英語三語並行創作的moon tang，去年趁25歲推出《25》專輯，風格多元之餘亦展現其音樂才華；在同名演唱會亦展現了可愛以外的強勁爆發力，其優秀的音樂作品，舞台魅力、鮮明美學跟個性，在新生代唱作歌手中別樹一幟，可塑性極高，同時亦具有國際視野，因此推選她成為「年度編輯推薦歌手」。