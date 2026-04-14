兩條友。族暴走丨Alton孖梁彥宗參加民族慶典 體驗特色面部彩繪引圍觀

ViuTV探險旅遊節目《兩條友。族暴走》由4月6日起，逢星期一至五晚10:30播出。兩位主持MIRROR成員王智德（Alton）及梁彥宗（Chris）走進亞洲赤道地帶，橫跨馬來西亞、印尼及巴布亞新幾內亞，遊走於奇獸異卉之間，深入深藏於叢林、高地及海域的原住民族。節目中二人會探訪不同原住民族部落，親身體驗從來都沒有想像過的生活方式，展開一場另類旅遊冒險。

Alton見證過百民族以歌舞交流

今晚播出的一集，Chris與Alton會帶大家參加巴布亞新畿內亞（PNG）最大的民族慶典「GOROKA SHOW」，現場匯聚過百個民族。巴布亞新畿內亞（PNG）是擁有最多民族的國家之一，當地語言多達800種。昔日，為了避免民族之間的衝突，各民族決定不再用刀槍，改以歌舞交流，演變成今日的GOROKA SHOW。兩位主持亦有幸親眼看到不同當地少數民族，包括會用苔蘚覆蓋身體的MOLVI族，以及收集毛髮製成頭飾的SULI MULI族等。

梁彥宗為Alton密謀驚喜

兩位主持更嘗試當地的面部彩繪，吸引大量當地民眾圍觀，令二人更投入慶典。而Chris日前已經有一個秘密行動，與製作團隊密謀為Alton準備一個意想不到的驚喜……

