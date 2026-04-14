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《中4》顏值擔當陳逸璇穿火辣泳裝大解放衝擊網民視覺 富貴背景曾掀討論 被淘汰觀眾嘆可惜

影視圈
更新時間：22:00 2026-04-14 HKT
發佈時間：22:00 2026-04-14 HKT

43歲的陳逸璇曾用藝名陳苑淇發展，入行逾20年的她，一直處於「歌紅人不紅」的階段。早前陳逸璇曾參加《中年好聲音4》，憑實力獲得觀眾關注，更被封是「中4顏值擔當」，可惜最終被淘汰，不少觀眾表示可惜。昨日（13日）陳逸璇在社交平台上一口氣發布多張性感泳裝照，狀態大勇，引起網民熱議。

陳逸璇盡顯健美體態

陳逸璇昨日在IG分享的新相，穿上黑色深V高衩連身泳衣，在充滿原始氣息的瀑布與溪流間取景。在一片靜謐的深藍色調下，陳逸璇躺在岩石上，任由水流沖刷，展現修長美腿。另一張照片見到陳逸璇閉目感受瀑布的洗禮，又有盤腿坐在岩石上冥想，畫面充滿藝術感。

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陳逸璇在帖文中寫道：「洗滌心靈，又叉電，重新出發」。陳逸璇透露早前去旅行散心，清空思緒後重新啟動，返回香港準備搏殺。陳逸璇預告第一個演出將於4月17日在香港國際七人欖球賽展開，更感謝網民的鼓勵：「真係非常感動，多謝大家嘅支持，滿滿的愛，全部收到」。

陳逸璇出身富貴家庭

陳逸璇當年與李克勤合唱《合久必婚》，成為經典歌曲，可惜陳逸璇未能一炮而紅。有指陳逸璇家境優渥，父親為國際保險公司高層，從小住在寶馬山，中學時到美國留學，畢業於美國波士頓塔夫茨大學（Tufts University）經濟學系。2012年陳逸璇與墨西哥籍男友Marc Rodriguez結婚，但婚姻僅維持兩年，於2014年離婚。

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