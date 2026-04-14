楊千嬅成都連開兩場個唱 全粵語歌單吸引逾七萬觀眾 戶外場館考驗體力精神

楊千嬅2026年《Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》首站成都，於4月11日及12日在東安湖體育公園主體育場一連舉行兩場，圓滿收場。兩場演出全數售罄，吸引接近七萬名觀眾進場，場內燈海流轉，萬人齊唱，場面壯闊。

千嬅大力推動廣東歌

今次成都站在體育場舉行，千嬅要適應戶外延伸舞台設計，舞台加闊、走位距離倍增，機關處處，考驗的不只是唱功，亦同時考驗體能與專注。然而，真正令這場演唱會寫下紀錄的，是她堅持以全粵語歌單上場，成為首位在內地體育場級別演出中，以全粵語歌單達成雙場售罄的女歌手，她大力推動廣東歌，落力唱出三十年音樂旅程。

千嬅坦承體能消耗遠超紅館

騷後，千嬅坦承今次演出在音樂部份的體能消耗遠超紅館，場地增大，無論集中力、表演能量都要加倍，「所以早咗到成都排練，戶外大場真係要用好多能量。體力啦精神啦，舞台又多機關要留神，自己今次又揀嘅歌有啲都唔易唱。好彩天氣未算太熱，我已經開始做定，夏天戶外好熱嘅心理準備啦。」她又表示，自己每次開騷前除了練歌外，都要運動、warm up，保持靈活性，減少拉傷，「危險多，不同機關，多咗兼顧，係會多時間準備。」 這次巡演，是個人挑戰，也非常需要團隊的支持、觀眾的互動能量支撐，「暫時冇諗咁多，做幾多場呀，當然都有一啲自己未去過開演唱會地方想去唱啦，盡力做囉。最開心係觀眾支持，幾萬人大合唱係真係好感動，帶畀我好多能量。」

千嬅感謝團隊支持與觀眾能量

今次相隔一年重返成都開唱，今次她特意提早幾天抵達，抽空到東郊記憶打卡，感受這座城市，沿途遇上很多歌迷跟隨，她形容「呢種真誠相遇，係好難得。佢地又係商場自發搞咗好大應援，我去到都嘩一聲，重大過以前唱片公司係香港商場搞嗰啲唱片宣傳活動，真係好多謝佢地，幫我留咗好多溫暖嘅個人回憶。」