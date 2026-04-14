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吳子冲秘戀尹詩沛五年直播「激咀」放閃認愛 發展姊弟戀終甩「蔡嘉欣前度」標籤

影視圈
更新時間：20:00 2026-04-14 HKT
發佈時間：20:00 2026-04-14 HKT

34歲的吳子冲早前在TVB劇集《臥底嬌娃》中，飾演「索帕」一角備受矚目，但事業剛有起色，卻傳出離巢工作8年的TVB，其後表示已跟TVB結束賓主關係。吳子冲多年前曾與「拜金港姐」蔡嘉欣拍拖，被網民標籤「蔡嘉欣前度」，原來吳子冲早已換對象，近日在直播中曝光另一半，女方是年長一歲的TVB女藝人尹詩沛。

吳子冲尹詩沛拍拖多年

吳子冲在日前的直播中，與尹詩沛一同出鏡，二人透露已拍拖多年：「係啊，我哋一齊已經五年。」網民問吳子冲會否擔心被偷拍，吳子冲笑說：「無避忌，都無人影，無新聞價值我哋兩個，娛樂頭條對我哋都無興趣。」尹詩沛也附和表示：「無需要特別擔心啲咩，我哋都正經人家，正常拍拖。」二人還在鏡頭前大方放閃「借位親吻」。

吳子冲尹詩沛獲祝福

吳子冲與尹詩沛又在直播中互相比心、對視、整理頭髮，不少網民送祝福外，又留言：「他們是姊弟戀嗎」、「他們居然是情侶？」、「覺得他們好配」，有人估計吳子冲突然公開與尹詩沛的關係，與回復自由身有關。而吳子冲亦曾在訪問中，提到尹詩沛是「三觀正確」的女生，在TVB最欣賞的演員中，尹詩沛名列前五位。

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吳子冲於3月與TVB結束合約，曾透露是雙方和平協商後的決定。吳子冲坦言已經30多歲，不希望未來的人生只有演戲一條路，因此決定向外闖。據悉吳子冲有意自行創業，並擔任大專院校的兼職講師。

尹詩沛被封「御用妓女」

35歲的尹詩沛2010年畢業於TVB藝員訓練班，入行已經15年。尹詩沛早期多演性感或反派角色，甚至被封為「御用妓女」，直到近年戲路漸廣，在《金宵大廈》、《十八年後的終極告白》等劇中有亮眼表現，演技備受肯定。

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