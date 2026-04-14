鄭國江獲後輩讚賞感動落淚：只係做好本份 85歲填詞超過二千首以林子祥最多

《鄭國江詞名一生紀念 群星演唱會2026》將於下月15至17日一連三晚於伊利沙伯體育館舉行，今日香港經典填詞人鄭國江(鄭sir)聯同區瑞強、肥媽、鄭子誠出席記者會，分享開騷感受。

區瑞強讚鄭sir為「詞神」

鄭國江現年85歲，區瑞強指他是「詞神」，填詞超過2000首歌，所寫的歌彷如為歌手度身訂造，一寫即中。肥媽笑言雖則鄭國江未曾試過為她寫歌，但自己四出登台都唱對方所寫的歌，每次唱鄭國江的歌也感動到台下觀眾流淚，更帶挈自己賺錢養活一家人。鄭子誠大爆當年以鄭國江填詞的歌曲《漣漪》用來改歌詞追女仔，不過並非現任太太。鄭國江聽完眾人讚賞，更感動落淚。

鄭子誠爆當年用《漣漪》改詞追女仔

鄭國江和區瑞強接受訪問，提到眾人談及他在歌壇的貢獻是否很感動，鄭國江坦言好感激，更謙稱自己多年來只是做好本份，又指多年來歌手都好尊重作品一字不譯，但自己則相反，如果歌手覺得歌詞唱起來不舒服，可以一改再改，直到對方滿意為止。他說：「男歌手當中唱我的作品最多是林子祥，有80首歌。」

譚詠麟一口答應演出

區瑞強大爆當年鄭國江為譚詠麟一手包辦成隻碟歌詞，其中《唱一首好歌》，其實是譚詠麟在錄音室邊唱一邊收鄭國江所寫的歌詞，所以今次鄭國江開騷，譚詠麟一口答應，就連林子祥原本5月15日在廣州開騷，也答應前來演出，然後完成演出後趕回廣州開騷，更呼籲觀眾準時入場，因為林子祥打頭陣演出，另外陳美齡亦專誠由日本返港演出，令鄭國江好感動。他說：「一班演出歌手無提過錢字，呢個係鄭Sir影響力。」